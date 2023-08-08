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Общество8 августа 2023 14:52

Когда откроют станцию метро «Горный институт» в Петербурге, и как она сейчас выглядит

Станция метро «Горный институт» готова на 80 процентов
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
На станции оранжевой линии начинаются масштабные отделочные работы и строительство подземного вестибюля.

На станции оранжевой линии начинаются масштабные отделочные работы и строительство подземного вестибюля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство метро в Петербурге – процесс совсем не быстрый. Но вот в перспективе уже замаячило реальное открытие новой станции: в конце 2024 года для горожан заработает «Горный институт», станция оранжевой линии метро. Spb.kp.ru побывала в подземелье на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии, где сейчас расположена рабочая площадка «Метростроя Северной столицы» («МСС»), и разведала, как идут дела на строящейся станции.

Станция не будет отличаться особым оформлением: типовая пилонная, она залегла на глубине 70 метров - типичной для петербургских станций.

Станция не будет отличаться особым оформлением: типовая пилонная, она залегла на глубине 70 метров - типичной для петербургских станций.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОТЛОВАН ДЛЯ ВЕСТИБЮЛЯ

На месте огромного котлована, занявшего место между заводом «Электроаппарат» и небольшим торговым центром «Балтийский», вырастет подземный вестибюль. Сейчас земляная дыра уходит в глубину почти на 20 метров, из нее выбрали 12,5 тысячи кубометров грунта. Во главе котлована зияет круглый давно пройденный тоннель наклонного хода – позже именно там пролягут четыре эскалатора, а пока для них монтируют опорные конструкции.

Площадка рядом с тоннелем выглядит как арматурное поле, но позднее это поле зальют бетоном и превратят в фундамент для подземного здания вестибюля. В нем поэтажно разместятся две вестибюльные лестницы, машинное помещение, кассовые залы с проходом на эскалаторы. Кстати, входы в вестибюль (один со стороны Большого проспекта, второй – со стороны Косой линии) расположатся примерно так же, как на «Спортивной-2». Только вот лестницы будут спускать пассажиров вниз или небольшие эскалаторы, пока не решено.

Пассажирские платформы практически смонтировали. Скоро всю станцию предстоит отделывать гранитом, снабжать водоотводящими зонтами.

Пассажирские платформы практически смонтировали. Скоро всю станцию предстоит отделывать гранитом, снабжать водоотводящими зонтами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работы на станции сейчас выполнены на 70-80%, заверил исполнительный директор «МСС» Дмитрий Васильев. Дело осталось за отделочными работами.

- Ведется монтаж плиты перекрытия с последующим монтажом фундамента под эскалаторное оборудование. В середине сентября приступим к монтажу эскалаторного оборудования в наклонном ходе и монтажу дальнейших зданий. Под землей сделаны все платформенные участки, приступаем к отделке помещений, укладке камня, навешиванию зонтов, - рассказал Васильев.

На месте наклонного хода, где пока устанавливают первые опорные конструкции для четырех эскалаторов, еще видно кусочек неба. К установке эскалаторов специалисты приступят в сентябре.

На месте наклонного хода, где пока устанавливают первые опорные конструкции для четырех эскалаторов, еще видно кусочек неба. К установке эскалаторов специалисты приступят в сентябре.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам специалиста, станции пришлось пройти через трудности с поставкой иностранного оборудования, но проблемы удалось решить. Так что работы идут по плану – в ноябре-декабре следующего года, аккурат под праздник, петербуржцам подарят новую станцию.

ГОРНЫЕ МОТИВЫ

Архитектурным шедевром «Горный институт» не станет. Как рассказал зампредседателя КРТИ Максим Кузнецов, станция эта типовая, пилонная, глубокого 70-метрового заложения. Стены будут отделывать, по традиции, гранитом и металлоалюминиевыми сводами, так называемыми зонтами. Темный гранит со стеклянными элементами обещает отсылать к Горному институту, по задумке архитекторов, часть стен даже оформят неким панно в тему. Красиво отделать и снабдить водоотводящими зонтами специалистам предстоит 180 метров платформы.

Вход в подземный вестибюль будет похож на "Спортивную-2". Но лестницы будут спускать пассажиров или небольшие эскалаторы - пока не решено. Фото: "МСС"

Вход в подземный вестибюль будет похож на "Спортивную-2". Но лестницы будут спускать пассажиров или небольшие эскалаторы - пока не решено. Фото: "МСС"

Но пока стены станции совсем голые, на пассажирской платформе и в среднем тоннеле зала пахнет не метрополитеном, а сырым бетоном, а у «истоков» эскалаторов пока еще можно увидеть кусочек неба, если посмотреть наверх.

На «Горном институте» работы не заканчиваются – за станцией уже начали прокладывать тоннели и демонтажные камеры в сторону станций «Гавань» и «Морской фасад». Сроки по ним, увы, пока совсем расплывчатые.

КСТАТИ

В конце 2024 года закончатся работы над оранжевой соседкой «Горного института», станцией «Театральная». Правда, поезда будут проезжать ее мимо. Согласование локации для наклонного хода пока не завершено.

Также в 2024 году обещают открыть станции «Путиловская» и «Юго-Западная».

Так планируется отделать центральный зал. В качестве эффектной детали может появиться панно, отсылающее к Горному институту. Фото: ОАО "Ленметрогипротранс"

Так планируется отделать центральный зал. В качестве эффектной детали может появиться панно, отсылающее к Горному институту. Фото: ОАО "Ленметрогипротранс"

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