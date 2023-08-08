Когда откроют станцию метро «Горный институт» в Петербурге, и как она сейчас выглядит

На станции оранжевой линии начинаются масштабные отделочные работы и строительство подземного вестибюля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство метро в Петербурге – процесс совсем не быстрый. Но вот в перспективе уже замаячило реальное открытие новой станции: в конце 2024 года для горожан заработает «Горный институт», станция оранжевой линии метро. Spb.kp.ru побывала в подземелье на углу Большого проспекта В.О. и Косой линии, где сейчас расположена рабочая площадка «Метростроя Северной столицы» («МСС»), и разведала, как идут дела на строящейся станции.

Станция не будет отличаться особым оформлением: типовая пилонная, она залегла на глубине 70 метров - типичной для петербургских станций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОТЛОВАН ДЛЯ ВЕСТИБЮЛЯ

На месте огромного котлована, занявшего место между заводом «Электроаппарат» и небольшим торговым центром «Балтийский», вырастет подземный вестибюль. Сейчас земляная дыра уходит в глубину почти на 20 метров, из нее выбрали 12,5 тысячи кубометров грунта. Во главе котлована зияет круглый давно пройденный тоннель наклонного хода – позже именно там пролягут четыре эскалатора, а пока для них монтируют опорные конструкции.

Площадка рядом с тоннелем выглядит как арматурное поле, но позднее это поле зальют бетоном и превратят в фундамент для подземного здания вестибюля. В нем поэтажно разместятся две вестибюльные лестницы, машинное помещение, кассовые залы с проходом на эскалаторы. Кстати, входы в вестибюль (один со стороны Большого проспекта, второй – со стороны Косой линии) расположатся примерно так же, как на «Спортивной-2». Только вот лестницы будут спускать пассажиров вниз или небольшие эскалаторы, пока не решено.

Пассажирские платформы практически смонтировали. Скоро всю станцию предстоит отделывать гранитом, снабжать водоотводящими зонтами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работы на станции сейчас выполнены на 70-80%, заверил исполнительный директор «МСС» Дмитрий Васильев. Дело осталось за отделочными работами.

- Ведется монтаж плиты перекрытия с последующим монтажом фундамента под эскалаторное оборудование. В середине сентября приступим к монтажу эскалаторного оборудования в наклонном ходе и монтажу дальнейших зданий. Под землей сделаны все платформенные участки, приступаем к отделке помещений, укладке камня, навешиванию зонтов, - рассказал Васильев.

На месте наклонного хода, где пока устанавливают первые опорные конструкции для четырех эскалаторов, еще видно кусочек неба. К установке эскалаторов специалисты приступят в сентябре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По словам специалиста, станции пришлось пройти через трудности с поставкой иностранного оборудования, но проблемы удалось решить. Так что работы идут по плану – в ноябре-декабре следующего года, аккурат под праздник, петербуржцам подарят новую станцию.

ГОРНЫЕ МОТИВЫ

Архитектурным шедевром «Горный институт» не станет. Как рассказал зампредседателя КРТИ Максим Кузнецов, станция эта типовая, пилонная, глубокого 70-метрового заложения. Стены будут отделывать, по традиции, гранитом и металлоалюминиевыми сводами, так называемыми зонтами. Темный гранит со стеклянными элементами обещает отсылать к Горному институту, по задумке архитекторов, часть стен даже оформят неким панно в тему. Красиво отделать и снабдить водоотводящими зонтами специалистам предстоит 180 метров платформы.

Вход в подземный вестибюль будет похож на "Спортивную-2". Но лестницы будут спускать пассажиров или небольшие эскалаторы - пока не решено. Фото: "МСС"

Но пока стены станции совсем голые, на пассажирской платформе и в среднем тоннеле зала пахнет не метрополитеном, а сырым бетоном, а у «истоков» эскалаторов пока еще можно увидеть кусочек неба, если посмотреть наверх.

На «Горном институте» работы не заканчиваются – за станцией уже начали прокладывать тоннели и демонтажные камеры в сторону станций «Гавань» и «Морской фасад». Сроки по ним, увы, пока совсем расплывчатые.

КСТАТИ

В конце 2024 года закончатся работы над оранжевой соседкой «Горного института», станцией «Театральная». Правда, поезда будут проезжать ее мимо. Согласование локации для наклонного хода пока не завершено.

Также в 2024 году обещают открыть станции «Путиловская» и «Юго-Западная».

Так планируется отделать центральный зал. В качестве эффектной детали может появиться панно, отсылающее к Горному институту. Фото: ОАО "Ленметрогипротранс"

ЦИФРА

Около 600 человек трудятся на площадке «Горного Института»

97 тысяч человек в сутки – планируемая пропускная способность станции