Платные парковки вслед за Петербургом планируют сделать в Кудрово и Мурино. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вслед за Петербургом платные парковки предложили сделать в Кудрово и Мурино. С соответствующей инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленобласти Никита Коваль. Он считает, что необходимо задуматься об организации парковочного пространства и внедрении интеллектуальной транспортной системы в этих городах, так как они являются «спутниками федерального значения» Северной столицы. Поэтому чиновник обратился с этой идеей к губернатору. Инициативу должны рассмотреть в сентябре. Об этом рассказал spb.kp.ru Никита Коваль. Но то, что идею одобрят - далеко не факт.

- Инициатива будет рассматриваться на постоянной комиссии ЗакСа в сентябре, - сказал он.

По мнению депутата, внедрение платных парковой является самым эффективным способом борьбы с хаотичной парковкой. Помимо этого, данная инициатива поможет развить инфраструктуру для велосипедистов и каршеринга, а также стимулирует больше пользоваться общественным транспортом.

Напомним, что в Петербурге продолжают расширять зону платной парковки. Осенью она появится в Василеостровской районе и Крестовском острове.