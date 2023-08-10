Станцию метро «Пионерская» в Петербурге откроют после ремонта досрочно 19 августа

Станцию закрыли на ремонт 24 июня, но работы завершились раньше срока. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге почти два месяца шел ремонт на станции метро «Пионерская». Ее закрыли 24 июня, и планировалось, что работы будут идти до 22 августа. Но специалисты справились на несколько дней раньше, уже в конце следующей недели обновленные вестибюли примут первых пассажиров.

- «Пионерскую» будем открывать 19 августа, - заявил начальник Службы тоннельных сооружений Петербургского метрополитена Александр Гуречкин, обращаясь к вице-губернатору Кириллу Полякову, на встрече с журналистами.

18 августа вестибюли планируют отмыть и привести в порядок. А уже на следующий день станция откроется для жителей и гостей города.

Станцию откроют 19 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Мы выбрали для ремонта время, когда пассажиропоток минимальный. Все работы уже проведены в полном объеме. Готовы раньше срока запускать станцию, 19 числа. На данный момент бетон набирает прочность. Качество работ высокое, осуществляется контроль качества, - сообщил журналистам вице-губернатор Кирилл Поляков.

Он рассказал, что во время ремонта для маломобильных граждан на станции появились специальные пандусы. И, несмотря на то, что работы завершены, есть еще несколько предложений по поводу подземного вестибюля, которые планируется рассмотреть.

Напомним, во время ремонта планировалось восстановить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и повреждения над механизмами приводов эскалаторов. Специалисты поняли, что закрытия «Пионерской» не избежать, во время плановых работ, которые прошли в марте.

Пока на станции шел ремонт, для петербуржцев организовали дополнительный наземный транспорт – автобусы, трамваи и троллейбусы. В сумме – 400 транспортных средств. Некоторые из них возили пассажиров до соседних станций метро.