Станцию метро «Пионерская» в Петербурге закроют на ремонт с 24 июня

"Пионерскую" будут ремонтировать в течение двух месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

У жителей Приморского района скоро возникнут небольшие проблемы с транспортной доступностью. С 24 июня по 22 августа там закрывается на ремонт станция метро «Пионерская». Во время работ по реконструкции, которые проходили с марта этого года, специалисты нашли в вестибюлях серьезные дефекты, которые не получится привести в порядок без закрытия станции.

Специалисты планируют за время ремонта восстановить железобетонные плиты перекрытий в зоне турникетов и повреждения над механизмами приводов эскалаторов. По словам работников, работы будут завершены не позже, чем через пару месяцев.

- Станция закроется на краткосрочный ремонт с 24 июня. На это время транспортное обслуживание пассажиров будут осуществлять 29 маршрутов наземного транспорта, - рассказали недавно в комитете по транспорту Петербурга.

Перед ремонтом станцию обнесли железным забором. Фото: Комитет по транспорту

Около «Пионерской» в последние дни перед закрытием дежурят волонтеры, которые рассказывают петербуржцам об альтернативным маршрутах. Пассажиры смогут воспользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами.

- Появится три новых автобусных маршрута. Автобус №76 будет возить пассажиров от БКЗ «Октябрьский» до Арцеуловской Аллеи. Автобус №237М поедет от «Черной речки» до Новоколомяжского проспекта. А №267М – от «Черной речки» до ЖК «Новоорловский», - рассказали в комитете по транспорту.

Помимо новых маршрутов, можно будет воспользоваться автобусами, которые начнут ездить чаще: №227, №219 и №236. К слову, путь последнего продлили до станции метро «Удельная». Но и это не весь список. Помимо 23 автобусов, в Приморском районе будут курсировать шесть трамваев и троллейбусов.

Напомним, «Пионерская» станет третьей полностью закрытой станцией метро вслед за «Чернышевской» и «Ладожской».

В ЦИФРАХ

400 транспортных средств будут возить пассажиров в этот период.

330 из них будут работать по выходным.

9 автобусных, 2 трамвайных, 2 троллейбусных маршрутов будут ездить между «Пионерской» и «Комендантским проспектом».

КОНКРЕТНО

Во время закрытия «Пионерской» петербуржцы смогут воспользоваться 28 маршрутами наземного транспорта:

23 автобусных: №№ 76, 9, 93, 127, 171, 172, 184, 79, 122, 135, 170, 202, 219, 227, 221, 235, 237, 237М, 267, 267М, 279, 293, 294;

3 трамвайных: №№ 18, 47, 55;

3 троллейбусных: №№ 25, 40, 50.

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