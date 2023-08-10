МегаФон модернизировал более 50% инфраструктуры сети в городе атомной промышленности на территории Ленинградской области

МегаФон усилил сеть в городе атомщиков. Фото: freepik.com.

Оператор модернизировал более 50% инфраструктуры сети в городе атомной промышленности на территории Ленинградской области. В Сосновом Бору или городе атомщиков, как его принято называть, в 80х годах находилась самая крупная в мире атомная электростанция. Сейчас здесь располагается ядерный кластер южного берега Финского залива. Обновление инфраструктуры помогло улучшить качество связи и повысить скорости мобильного интернета для удовлетворения растущих потребностей абонентов в населенном пункте.

Инженеры компании обновили оборудование в среднечастотных диапазонах, чем увеличили пропускную способность сети в городе. В зону улучшений попали жилые массивы, объекты социальной инфраструктуры, градообразующие предприятия и популярные туристические локации. Например, детский городок «Андерсенград», где малыши и школьники могут почувствовать себя героями сказок, посетить спектакли в амфитеатре под открытым небомили просто прогуляться по улочкам дивного городка.

Совершенствование предоставляемых мобильных услуг позволило клиентам компании молниеносно получать данные и делиться информацией в сети Интернет. Теперь абонент МегаФона может в два раза быстрее установить на свой гаджет приложение, скачатьтяжелый файл, загрузить фото в HD-формате, видео в 4К или музыкальный контент в максимальном качестве. Также абонентам доступна технология VoLTE для использования при голосовых вызовах. Она обеспечивает мгновенное соединение,позволяет четче слышать собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и дает возможность не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«Мы провели анализ потребления мобильного трафика в городах Ленобласти, чтобы на основе полученных данных вычислить те территории, где в ближайшее время потребуется дополнительная емкость сети - Сосновый Бор попал в топ-городов по абонентскому трафику. Мы значительно обновили существующие базовые станции и улучшили конфигурацию сети на своих городских телеком-объектах, чтобы обеспечить абонентов качественной связью при постоянно растущей нагрузке на сеть», - комментирует Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Реклама.