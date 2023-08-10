Поездки на кикшеринговых самокатах запретят с 15 августа в центре Кронштадта и Петергофа

В Петергофе и Кронштадте запретят кататься на кикшеринговых самокатах. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Число самокатов в Петербурге неустанно растет. Сейчас их в городе насчитывается порядка 37 тысяч. Вместе с тем, увеличивается и число ДТП с их участием. Любителям погонять на самокате уже выдали более 1,5 млн предупреждений и более двух тысяч штрафов. Кроме того, за грубые нарушения заблокировали более семи тысяч аккаунтов. Поэтому в городе стали ужесточать правила для самокатчиков. В частности, с 15 августа в восьми туристических локациях Кронштадта, в том числе и на «Острове фортов», в Петергофе и парке «Дубки» в Курортном районе Петербурга запретят кататься на кикшеринговых самокатах. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Кроме того, на 27 улицах Центрального, Василеостровского, Петроградского и Кронштадтского районов введут запрет на парковку самокатов. Сделали это для того, что упорядочить парковочное пространство и освободить место для пешеходов.

Также вводится ограничение на скорость передвижения на самокате. Теперь почти на 90 улицах в центре Северной столицы нельзя будет разгоняться больше 15 километров в час. А на территории Марсова поля и семи улицах в Кронштадте - не более 10 километров в час.

- Наша общая цель - повысить уровень безопасности дорожного движения в Петербурге, снизить количество нарушений ПДД, создать комфортные условия для всех его участников: пользователей самокатов, пешеходов, автомобилистов, самих кикшеринговых компаний, - указал зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.