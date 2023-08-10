«Бабушка и мама погибли, трое детей выжили»: Самосвал перевернулся на КАД Петербурга и раздавил микроавтобус с многодетной семьей

Бабушка и многодетная мама погибли в ДТП на КАД с самосвалом. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Обычная дневная поездка завершилась для многодетной семьи из Петербурга трагедией. Две женщины – 38-летняя мама и бабушка – скончались, после столкновения с фурой. Точнее говоря, из-за того, что большегруз опрокинулся на них всей своей массой. Водителя самосвала доставили в одну из больниц города на Неве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Столкновение произошло примерно в четыре часа дня, 10 августа, около съезда с КАД на Краснофлотское шоссе, – уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Трое детей остались сиротами. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Там 22-летний водитель, управлявший грузовиком «Ивеко», попытался съехать с трассы. Но по каким-то неизвестным причинам не справился с управлением. Из-за этого он сперва на полном ходу влетел в силовое ограждением, подмяв его под себя. После, едва притормозив, по касательной влетел в «Тойоту». В итоге, большегруз упал на микроавтобус «Фольксваген-Каравелла», за рулем которого была 38-летняя женщина. Своей массой он придавил автоледи и ее пожилую пассажирку. Но каким-то чудом в живых остались трое детей возрастом от семи до восьми лет. Никто из собравшихся очевидцев долгое время не решался ни помочь двум пострадавшим, чьи тела оказались под грудой металла, ни даже просто взглянуть в их сторону. Когда на место прибыли все необходимые службы, спасать, к сожалению, было уже бессмысленно. Как теперь жить только отправившимся в школу детям, никто не может даже представить.

Из-за случившейся трагедии полиция проводит проверку и устанавливает детали происшествия.