Самосвал с песком перевернулся и раздавил микроавтобус на КАД

Самосвал раздавил микроавтобус на КАД. Фото: очевидец

Самосвал с песком буквально раздавил микроавтобус на КАД. Как произошла авария, пока не ясно. Вероятно, большегруз выполнил неудачный маневр и его занесло. Судя по кадрам с места происшествия, он пролетел несколько полос проезжей части, которые разделены бетонными блоками. Возможно, именно из-за них грузовик подлетел вверх и угодил на проезжающий мимо микроавтобус. Все произошло днем 10 августа около съезда на Краснофлотское шоссе.

Передняя часть микроавтобуса оказалась полностью под самосвалом. Фото: очевидец

По словам очевидцев, на заднем сидении легковушки находились дети. Свидетели случившегося достали их из раздавленной машины. Что случилось с пассажирами, сидящих на переднем ряду, а также с водителем самосвала, пока не известно. Но из слов очевидцев можно предположить, что водитель и пассажир микроавтобуса погибли.

- Там дети на заднем сиденье были. Плакали на улице, люди их успокаивали. Передняя часть авто просто отсутствует, - написал очевидец в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».