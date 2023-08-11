Постоплата парковки, запреты для самокатчиков и камеры в помощь парконам: Каких изменений ждать в транспортной жизни Петербурга

С 1 октября платными станут улицы Крестовского острова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Электросамокаты и платные парковки – горячее тем для жителей Петербурга и не придумать. И то, и другое давно разделило город на лагерь сторонников и противников, а потому и любые новости о самокатах и платных машиноместах – большой интерес для петербуржцев. И новости есть! Про очередные запреты для самокатчиков, поминутную и постоплату парковки, скидки за быстрое погашение парковочного штрафа. Подробно об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) рассказали зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и замдиректора Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин. Делимся большим конспектом эфира.

ЗНАКИ ДЛЯ САМОКАТЧИКОВ

37 тысяч электросамокатов наводнили Петербург за полтора года, 35 млн километров проехали на них горожане и туристы за это же время, из центра двухколесные «лошадки» уверенно перетекли в другие районы. Вещь востребованная, ничего не скажешь. Только вот и раздражения она вызывает немало. Самокаты мешаются на тротуарах, а самокатчики катаются вдвоем, не спешиваются на переходах или встают за руль нетрезвыми.

Самокатчиков-лихачей угомонят ограничением скорости, дорожными знаками и запретами выезда в определенные районы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ПДД самокаты под аббревиатурой СИМ (средство индивидуальной мобильности) появились еще в марте, но депутаты Госдумы и петербургского Заксобрания пишут для них новые ужесточающие поправки. В Госдуме намерены серьезнее штрафовать за катание вдвоем, неспешивание, управление в нетрезвом виде.

– В Петербурге депутаты работают над законопроектом по ограничению использования кикшеринга. Комитет имущественных отношений внесет изменения в правила предоставления земельных участков под парковки, должна появиться территориальная схема самокатных парковок – где можно оставить самокат, а где нельзя. Пришли к выводу, что нужны дополнительные ограничения. На 140 участках улиц введем и запрет катания, и запрет стоянки. На 90 улицах – ограничение по скорости до 15 км/ч, еще на нескольких улицах – до 10 км/ч, в том числе на Марсовом поле, - анонсировал Дмитрий Ваньчков.

Скоро увидим на дорогах и непривычные глазу знаки с человечками на самокатах, необходимость в них давно назрела. По словам Андрея Мацарина, дополнительный проект по организации дорожного движения в Петербурге уже разрабатывается. Ведь ПДД уже изменились, и новый знак 3.35, запрещающий движение на СИМ, уже нарисован. В пилотном режиме такие знаки установят на Дворцовой и Адмиралтейской набережной, экспериментальный проект уже согласовали. Так что инспекторы ДПС начнут наблюдать за тем, как на знаки реагируют самокатчики. И останавливать самых невнимательных.

- Возможно, позднее привлечем камеры фиксации нарушений или камеры «Безопасного города». Процесс поиска и наказания нарушителей постепенно автоматизируется, - заверил Ваньчков.

Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что введение постоплаты парковки требует времени. Нужно менять некоторые законодательные акты. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ЦИФРА

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7 тыс. аккаунтов заблокировали за грубые нарушения.

НАЛИЧКА И ПОМИНУТКА

Не перевелись еще в Петербурге почитатели купюр и монет. Вот им особенно обидно за то, что в платную парковку не дают вложиться наличными деньгами. Даже паркомат, и тот принимает только банковские карточки.

- Оплатить парковку наличными можно, - не соглашается Дмитрий Ваньчков. – В отделении Сбербанка. Оплата наличными не востребована, самый популярный способ – через приложение. Плюс еще законодательство предполагает, что система приема средств должна быть работать или под наличные, или под безналичные платежи. На перехватывающих или городских парковках это возможно, на дороге – только безналом.

Простите, любители налички… Есть и другая новость: поминутную оплату со второго часа для автомобилистов введут в строй до конца лета. Как заявил Ваньчков, технически Центр управления парковками готов к этой новинке, осталось дорегулировать нормативно-правовые акты.

С наличкой оплачивать парковку можно только в отделениях Сбербанка. Такой способ чиновники назвали самым невостребованным. Популярнее всего - приложение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект постоплаты парковочного места до конца текущих суток движется медленно. Ради нее нужно менять программное обеспечение всему парковочному оборудованию, да еще и влезать в законодательство, чтобы скорректировать кое-какой пункт.

- Сейчас ответственность за нарушение правил платной парковки наступает, если вы не оплатили место в первые 15 минут или не уехали после часа парковки в течение 10 минут. Постоплата подразумевает игнорирование этой нормы, чтобы водитель не был наказан за эти 10 минут, - рассказал зампредседателя комитета.

СКИДКА ЗА ШТРАФ

Долго ли мы будем наносить визиты в комитет по транспорту, чтобы обжаловать несправедливые штрафы и подать все нужные бумаги лично? Чиновники намекнули, что электронная подача документов по обжалованию может воплотиться в жизнь. Но как скоро – пока большой вопрос. Вероятнее всего, в ход пойдут Госуслуги и квалифицированная электронная подпись автомобилиста.

А все ли штрафы честны, регулярно вопрошают автомобилисты? За это дело отвечает автоматика, а она, уверены чиновники, не ошибается.

За нарушителями будут следить не только машины-парконы, но и стационарные камеры. Пилотный эксперимент запустят на Рубинштейна. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Фиксация нарушений и их обработка – автоматические. Система проверяет наличие оплаты и время нахождения автомобиля на парковочном месте, она почти не дает сбоев. Незначительную ошибку можно отменить, если, например, оплата прошла, но водитель ошибся в одной цифре, - разъяснил Дмитрий Ваньчков.

Может, хотя бы скидок дождемся за быструю оплату штрафа – 50 процентов от суммы, если погасим его в первые две недели? Увы, нет. Такое комитету неинтересно.

ОСТРОВАМ ПРИГОТОВИТЬСЯ

Теперь – коротко о планах.

Петроградка теперь платная, на очереди Крестовский остров. С 1 октября, напомнил Андрей Мацарин, на 29 улицах заработает платная парковка. Местным жителям уже можно оформлять парковочные разрешения через МФЦ или Госуслуги.

Месяцем позже изменения придут на Васильевский остров, где платной станет территория от стрелки до Наличной улицы. Новых односторонних улиц на острове не появится – в этом нет необходимости.

Платная сеть может дотянуться до Финляндского вокзала, но пока чиновники не делятся конкретными планами по расширению парковочных зон – наблюдают за тем, как растет количество автомобилей, как быстро застраиваются районы и каким из них объективно понадобится разгрузка.

Замдиректора Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин рассказал, что знаки для самокатчиков в пилотном режиме повесят на двух набережных в центре города. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Аналог транспондера, каким пользуются водители на ЗСД, разрабатывать для платной парковки не спешат. Зато в помощь парконам на некоторых улицах придут стационарные камеры. Пилотную подключат на Рубинштейна, позднее камеры могут появиться и в других локациях с похожей запаркованностью.