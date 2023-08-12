Петербуржец погиб при камнепаде в горах Кавказа

Петербуржец погиб во время камнепада в горах Кавказа. Фото: пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Утро 12 августа для туристов, которые решили покорить горы Кавказа, обернулось трагедией. Шесть человек находились недалеко от альпинистского лагеря «Безенги». Они были на высоте в 3,5 тысячи метров, когда на них начали падать камни. К сожалению, один из валунов унес жизнь петербуржца. Его тело эвакуировали с гор на вертолете. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о камнепаде в экстренные службы поступило в шесть часов утра. Сначала на место выдвинулись шесть сотрудников МЧС, но позже к поисково-спасательной операции подключился вертолет.

К 10:20 группу туристов нашли. Первых трех пострадавших с различными травмами эвакуировали и доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике.

- В 11:20 спасатели на коммерческом вертолете эвакуировали остальных пострадавших и тело погибшего в альплагерь «Безенги», - добавили в ведомстве, уточнив, что вторую группу туристов также доставят в больницу.

Кроме того, для работы с пострадавшими в больницу направят психологов МЧС России.