Массовый заплыв на резиновых женщинах прошел в Ленобласти

Веселый заплыв на резиновых женщинах прошел на озере Вуокса. Фото: vk.com/bubblebabachallenge

12 августа под Лосево прошли необычные соревнования - Bubble Baba Challenge. Жители разных городов собрались, чтобы доказать, что резиновая женщина тоже может являться средством передвижения. И им это удалось. Сначала участники проходили отборочные этапы. Для этого пришлось провести целых десять заплывов по Лосевскому порогу на озере Вуокса. А потом лучшие вышли в финал. Список победителей уже опубликовали, среди них два петербуржца и три петербурженки.

- Цель соревнований Bubble Baba Challenge состоит в пропаганде здорового и спортивного образа жизни, а также в популяризации тезиса, что «резиновая женщина - это не более чем средство передвижения», - говорят организаторы.

Перед тем, как приступить к заплыву, гости фестиваля вместе с барабанщиками прошли веселым парадом, выставляя всем на оценку своих надувных женщин. А посмотреть было на что: участники разрисовывали своих кукол и надевали им парики, чтобы каждая была особенной. А для тех, кто приехал без своего реквизита, на площадке открыли пункт проката.

- Очень понравилось! Второй раз уже участвую. Весело, задорно! Много сил тратишь на дистанции, но радости на весь год. Большое спасибо организаторам, за такую возможность. Куклу, кстати, назвал Майн Фройляйн. Истрии у этого имени нет, просто понравилось, - поделился эмоциями с spb.kp.ru один из участников, Артем Соломин.

Артем Соломин участвовал в соревновании с куклой Майн Фройляйн. Фото: предоставлено spb.kp.ru Артемом Соломиным

Мероприятие хоть и веселое, но никто не отменял правила безопасности. Поэтому всем участникам выдали шлемы и спасательные жилеты. В итоге задачу не утонуть выполнили все.