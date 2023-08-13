«Лагерь снесло, друга убило, а я согревал раненого»: Невероятная история туриста из Петербурга, который шесть часов выживал под ливнем в горах после камнепада

Фото ДО и ПОСЛЕ схождения ледника и камнепада. Фото: РОМАНОВ Вадим

Туристы из Петербурга в охоте за впечатляющими кадрами попали под жуткий камнепад в горах Кавказа в ночь на 12 августа. Лед вместе с камнями свалился вниз по склону около альплагеря «Безенги». Там было, как минимум, две группы – альпинисты и фотографы. Из-за камнепада пострадали три жителя Северной столицы, один мужчина – погиб. Все они охотились за снимками ночного неба. Редакция Spb.kp.ru пообщалась с очевидцем случившегося и выяснила подробности о той злополучной ночи. Публикуем дословный рассказ очевидца Вадима Романова.

Вадим работает в офисе в нефтеотрасли, а фотография - это лишь хобби. Фото: СОЦСЕТИ

Мы с ребятами увлекаемся фотографией ночного неба. Вообще, я работаю в офисе в нефтеотрасли. А это лишь хобби. В горы Кавказа мы отправились за красивым видом, аркой Млечного пути и метеорным потоком Персеиды. Мы стояли недалеко от лагеря альпинистов. Камера коллеги ловила метеоры, мы вдвоем лежали вне палаток на пенках в спальниках, тепло одеты. Только мы с Михаилом, который сейчас в реанимации, видели камнепад с горы Дыхтау и массу, которая неслась по склону.

Все произошло быстро. Нас окатило плотным и быстрым облаком изо льда и камней. Когда облака летело вниз, в нем наблюдались разряды, оно сверкало внутри, в темноте это очень хорошо видно.

Из трех человек, которые приехали в горы за красивыми ночными кадрами, мне повезло больше всех – болели руки, был испуг, но я мог ходить. Очнувшись и отряхнувшись, увидел друга с разбитой головой. Степень травмы сложно оценить, но по состоянию и крови выглядело все очень плохо.

Не месте двух наших палаток не было ничего, все унесло. А в одной из палаток спал третий член нашей команды. Я побежал его искать. Нашел в 50 метрах от лагеря в состоянии, в котором ни я, ни кто-либо другой не может оказать помощь... Погиб. Он шел с нами не за фотографиями. Просто хотел побывать в горах...

Спасательная операция началась рано утром. Фото: РОМАНОВ Вадим

Я вернулся к раненому другу, взял бинт у компании альпинистов и принялся оказывать помощь пострадавшему. Склон горы тем временем покрылся снегом из-за схода льда, поэтому было холодно.

Укрыв его, я побежал вниз по склону искать остатки снаряжения, чтобы продержаться до утра. На мне были только кроксы, нужно было искать ботинки. Нашел только один, его и надел. Собрал все что мог и потащил вверх к раненому. Надул коврик. Переложил раненого. Обложил камнями, чтобы не скатывался вниз.

Внезапно начался ливень. Это уже около трех часов ночи. Тогда я нашел куртки и чехлы для рюкзаков, чтобы защищать товарища от воды. Позже нашлись еще и грелки. Ими я обогревал Максима. У альпинистов нашел медикаменты и вколол необходимые коллеге.

Меня немного потряхивало от всего этого и от удара камней болели руки, правая кисть раздулась, отекла и не позволяла выполнять какую-то мелкую работу. Я попросил пойти со мной одного альпиниста, не раненого. Он помог разрезать одежду на пострадавшем.

Сам я не заболел. Огонь несколько часов согревал. Еще я выпил какой-то горячий компот, сделанный из порошка. Свои ноги засунул в рюкзак. Из-за молний было страшно и тревожно.

В течение пяти или шести часов я не отходил от раненого. Его периодически тошнило, я немного переворачивал, убирал рвотные массы, заставлял пить воду. Так пролетело время.

Камнепад уничтожил всю нашу технику - штативы, камеры, абсолютно все. Позже я нашел сумку с ключами, они погнулись.

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Утром началась спасательная операция. Так пострадавшие оказались в больнице Нальчика. Помимо двух фотографов, в медучреждение забрали нескольких альпинистов из соседней группы. Вадим сейчас проходит лечение, как и его друг, который продолжает лежать в реанимации после операций на брюшную полость и голову.

- Когда нас на вертолете вернули в лагерь "Безенги", я купил в кафе кусочек торта, вставил туда свечку и задул, - закончил свой рассказ Вадим.

ОФИЦИАЛЬНО

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике:

Один из участников группы, мужчина из Санкт-Петербурга 1989 г.р. получил травмы несовместимые с жизнью. Тело погибшего передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. Остальные участники группы, трое мужчин и 3 женщины для оказания медицинской помощи доставлены в РКБ г. Нальчик.

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