«Ночевали в относительно безопасном месте»: Группа туристов из Петербурга попала под камнепад в горах Кавказа, один человек погиб

В горах Кавказа, где погиб петербуржец, было еще три туриста из Северной столицы. Фото: соцсети

Горы – насколько притягательная, настолько и потенциально опасная среда. Ночью 12 августа группе туристов из Петербурга не повезло, и они попали под камнепад, когда находились на высоте в 3,5 тысячи метров в горах Кавказа около альплагеря «Безенги». Обвал горных пород произошел в 00:30. Спасательная операция началась в шесть часов утра. Тогда и выяснилось, что из-за падения камней погиб петербуржец.

Изначально в МЧС по Кабардино-Балкарии сообщали, что пострадали пять человек, не считая погибшего. Но позже выяснилось, что под обвал горных пород попали восемь туристов. Семерых пострадавших эвакуировали из гор на вертолете и доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Тело погибшего также вывезли с гор на вертолете. Спасательная операция завершилась только к четырем часам дня.

По предварительным данным, в горах находилось как минимум две группы. Одна из них относится к Федерации альпинизма Петербурга. В ее составе было три жителя Петербурга, из них две девушки. Обе получили травмы. А погибший был в составе другой группы.

Погибший петербуржец был добрым и чутким человеком. Фото: соцсети

- Все подробности о пострадавших, из соображений этики, не разглашаются. Горы, в целом, опасное место, к сожалению. Но место ЧП было стандартным местом для ночевок в последние годы и относительно безопасным, - рассказал spb.kp.ru руководитель учебных программ Федерации альпинизма Петербурга Владимир Молодожен.

Что касается погибшего парня, то о нем известно не так много. Ему было 36 лет. Друзья отзываются о нем как о добром, чутком и творческом человеке. Мужчина любил путешествовать и иногда ходил в горы.

- Он увлекался религией. Был буддистом-кришнаитом. Раз он ушел горы, то что-то искал внутри себя, - рассказала spb.kp.ru подруга погибшего.

Добавим, что spb.kp.ru будет следить за развитием событий. Редакция попыталась связаться с выжившими туристами, но к моменту публикации они не ответили.

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