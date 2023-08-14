Lendoc Film Festival 2023 объявил конкурсную программу

Отбор в игровой конкурс прошли 10 картин из России, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

В двух конкурсных программах фестиваля – игровой и неигровой, жюри и зрители оценят 24 фильма. Кинопоказы программы Фестиваля «LEFF»пройдут на центральных площадках Санкт-Петербурга: на киностудии «Лендок», в кинотеатрах «Аврора», «Дом Кино» и «Родина», а также в киноцентре «Ленфильм».

В 2023 году Фестиваль впервые объявил международный конкурс и получил более 200 заявок из России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Всего в конкурсные программы IVМеждународногокинофестиваля «LEFF» вошли 24 фильма, в том числе 3 мировые премьеры, 2 российские премьеры и 4 дебютные работы.

Отбор в игровой конкурс прошли 10 картин из России, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана, в том числе драма режиссёра Романа Михайлова «Наследие», отмеченная Высшей наградой фестиваля «Горький Fest» и драма режиссёра Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет». Благодаря фокусу фестиваля на копродукционной работе стран, в игровой конкурс вошли полнометражные фильмы совместного производства Азербайджана и Франции, Узбекистана и Беларуси, России и Азербайджана. Рассказывая об игровом конкурсе, Марина Озеренчук, программный директор «LEFF», отмечает:

- При формировании программы для нас было важно не только выделить наиболее яркие картины, снятые в России и в ближайшем зарубежье за последнее время, но и создать диалог между фильмами. Этот диалог позволил выделить общие тенденции и лейтмотивы, а также дополнительно подчеркнуть неразрывную связь разных кинематографий, находящихся на стыке между Европой и Азией.

Все фильмы из Игрового конкурса работают с темой семьи, верности, долга, но каждый находит для этого свою уникальную форму. Примечательно, что сразу в нескольких картинах из игрового конкурса главными героями становятся подростки - осмысление образов будущего и наследия прошлого становится важнейшей темой программы.

В неигровой конкурс были отобраны 14 документальных фильмов из России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Среди них мировые премьеры и дебютные работы выпускников ВГИК и СПБГИКИТ. В программе — работы учеников Александра Сокурова: фильмы «Vad'd'a. Мытарства» режиссёра Никиты Добрынина и «Хороший доктор» режиссёра Сергея Лукьянченко.

- В фокусе неигрового конкурса было осознанное желание уйти от телевизионного формата документальных фильмов и обратить внимание на экспериментальное кино — таким примером является «Черный вагон» Адилета Каржоева. Мы старались сделать программу максимально разнообразной как по жанрам, так и по темам — при этом, в ней присутствует множество парадоксальных пересечений: с одной стороны портрет фельдшера из российской глубинки в картине «Хороший доктор», с другой — портрет врача в фильме «Доктор Апа» режиссёра Ибадыллы Абжибаева из Кыргызстана, – добавляет Марина Озеренчук.

В игровом конкурсе представлены:

«БРАТЬЯ», режиссёр Дархан Тулегенов, Казахстан, 2022

«ЖАВОРОНКИ В РЕПЕЙНОМ ПОЛЕ», режиссёр Ксения Лагутина, Россия, Азербайджан, 2022

«НАСЛЕДИЕ», режиссёр Роман Михайлов, Россия, 2023

«ОБНАЖЕННЫЙ», режиссёр Хикмат Рахимов, Азербайджан, 2023

«ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ», режиссёр Наталия Мещанинова, Россия, 2023

«ПРОДАЕТСЯ ДОМ», режиссёр Таалайбек Кулмендев, Кыргызстан, 2022

«СТЕПЬ», режиссёр Максим Акбаров, Казахстан, 2022

«УЗБЕЧКА», режиссёр Акбар Бектурдиев, Узбекистан, Беларусь, 2022

«ФОРТУНА», режиссер Мухиддин Музаффар, Таджикистан, 2022

«ХОЛОДНЫЙ КАК МРАМОР», режиссёр Асиф Рустамов, Азербайджан, Франция, 2022

В неигровом конкурсе представлены:

«ВСЕЛЕННАЯ ИВАНА МИСКО», режиссёр Евгений Сетько, Беларусь, 2023

«ДОКТОР АПА», режиссёр Ибадылла Аджибаев, Кыргызстан, 2022

«ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ», режиссёр Ренато Борайо, Россия, 2022

«НИКОГДА. НИКУДА. НИКАК», режиссёр Ивана Соловей, Россия, 2022

«ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ», режиссёры Андрей Фёдоров, Елена Бовтюнь, Россия, 2023

«ПОСЛЕДНИЙ ТЕПЛОХОД», режиссёр Илья Желтяков, Россия, 2023

«СКАЗИТЕЛЬНИЦА», режиссёр Сергей Четверухин, Россия, 2023

«ТАДЖИКИ – ПОСЛЕДОВАТЕЛИ ИСТИНЫ», режиссёр Рустам Шоазимов, Таджикистан, 2023

«ХОЗЯЙКА», режиссёр Светлана Тиканова, Россия, 2022

«ХОРОШИЙ ДОКТОР», режиссёр Сергей Лукьянченко, Россия, 2022

«ЦЫГАНСКАЯ МЕЧТА», режиссёр Мирослав Блажески, Россия, 2023

«ЧЁРНЫЙ ВАГОН», режиссёр Адилет Каржоев, Кыргызстан, 2021

«ЭФИР», режиссёр Николай Флотский, Россия, 2023

«VAD’D’A. МЫТАРСТВА», режиссёр Никита Добрынин, Россия, 2023

В жюри игрового конкурса вошли: кинодраматург, Заслуженный деятель Казахстана Бекбулат Шекеров, Член Союза кинематографистов Кыргызстана, киновед Гульбара Толомушова, Заслуженный деятель искусств Узбекистана, режиссёр Али Хамраев, российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая Татьяна Колганова.

В жюри неигрового конкурса вошли: член гильдии кинорежиссеров России Сергей Карандашов, режиссёр из Азербайджана Фариз Ахмедов, вице-президент Гильдии неигрового кино и ТВ России Евгений Григорьев, режиссёр Лучшего документального фильма 45-го Московского международного кинофестиваля Юлия Бобкова.

По итогам работы жюри присуждаются Приз за лучший игровой фильм, Приз за лучший неигровой фильм, а также Специальные дипломы жюри конкурсов игрового и неигрового кино. Оргкомитет присуждает Приз за лучший копродукционный проект.

Кроме обширной конкурсной программы зрители смогут увидеть фильмы из Ирана, Индии, Аргентины и США в рамках внеконкурсной программы «LendocPanorama». Помимо кинопоказов, организаторы фестиваля готовят тематические мастер-классы и круглые столы с участием ведущих профессионалов киноиндустрии России и дружественных государств, заседание руководителей стран СНГ, питчинг для совместных проектов со странами СНГ от продюсерского центра «MovieStart», локейшн-тур по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для продюсеров из стран СНГ от Роскино.

IV Международный фестиваль кино России и стран ближнего зарубежья «Lendoc Film Festival» организован Санкт-Петербургской студией документальных фильмов «Лендок» совместно с АНО «Кинокультура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.