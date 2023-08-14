Цены на школьные товары в Петербурге взлетели на треть. Когда лучше покупать форму и канцтовары

Собрать ребенка в школу в 2023 году определенно влетит в копеечку. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конец августа для родителей школьников самая горячая пора. Столько всего нужно купить! «КП» изучила ассортимент и цены в 2023 году, чтобы поберечь родительские нервы и время.

В какую копеечку влетит

Сложнее всего родителям первоклашек - они сталкиваются с этим впервые. К 1 Сентября им надо снабдить своих детей всем необходимым: канцтоварами, обувью, одеждой.

Из одежды в базовый набор первоклассника входят несколько комплектов рубашек и брюк для мальчика, блузки, платья и юбки для девочки, также школьникам нужен спортивный костюм, 2 пары сменной обуви, футболки, носки и колготки. Всего в гардеробе мальчика-первоклассника должно быть 17 вещей, первоклассницы - 22. А еще школьные и канцелярские принадлежности: рюкзак, тетрадки, ручки, карандаши, альбом, фломастеры и так далее.

В магазинах традиционно большой ассортимент всякой всячины к школе. Рынки местами даже проигрывают конкуренцию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2022 году согласно Петростату набор всего необходимого для первоклассника в Петербурге обошелся родителям мальчика в 25 818 рублей, девочки - 30 455 рублей (это дороже чем в 2021-м на 22,2 процента и 17,8 процента соответственно).

Статистику за этот год Петростат опубликует ближе к концу августа, но директор Института цифровой экономики СПбГЭУ Денис Горулев уже сейчас предполагает, что родителям придется потратить на 15-30 процентов больше, чем год назад.

- Это связано с ростом логистических и иных затрат. У нас в стране наблюдается инфляция издержек, а она не дает возможности понижать цену, иначе доход уйдет в минус, - объясняет специалист и рекомендует пока присматриваться к товарам, а брать в конце августа - начале сентября, когда продавцы запустят скидки.

Повышение цен в стране отмечает и аналитический ресурс «Чек Индекс». По некоторым школьным товарам средний чек увеличился на 27 процентов по сравнению с августом прошлого года.

Увы, цены на школьные товары растут из-за затрат на логистику. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Куда идем мы с кошельком

«КП» разбиралась, где в Петербурге можно закупиться к школе так, чтобы не было мучительно больно.

1. Магазины

За формой можно отправиться в магазины детской одежды. В них достаточно большой ассортимент и размерный ряд. Платья и рубашки можно купить в течение всего года, а не только в предшкольный сезон. Что касается цен, то, как правило, можно сэкономить на скидках и акциях. Такие магазины есть почти в каждом крупном ТЦ.

Канцтовары и другие школьные принадлежности можно купить в специализированных магазинах «Комус», «Буквоед» и так далее. Цены в них могут быть как средние, так и высокие. Зато точно можно найти нескучные тетрадки, пеналы и ручки - с героями мультфильмов, артистами, котиками, единорогами и остальными милыми сердцу ребенка вещами. Например, пенал в форме кошачьей лапки за 599 рублей или ручку в виде кактуса за 75.

Кроме того, продаются уже готовые «Наборы первоклассника», в которых сразу собрано все необходимое для похода в школу. Такой вариант под ключ, избавляющий от лишних поисков, в «Комусе» стоит от 719 до 2243 рублей, в «Буквоеде» - в среднем 1500-2000 рублей.

К тому же в таких магазинах проще найти необходимые учебники и пособия, а также различные счетные палочки и веера букв и цифр, которые пригодятся в первом классе.

У мальчиков школьный гардероб чуть скромнее, чем у девочек. Но не сильно дешевле. Фото: Анна ГРЕНЬ

2. Гипермаркеты

В гипермаркетах тоже можно купить ребенку одежду к школе, но в основном только в сезон. Ассортимент там скромный, однако базовый набор собрать удастся. В плане цен, например, в гипермаркете «О’КЕЙ» самый бюджетный комплект для мальчика (рубашка, брюки и туфли) можно купить за 3500 рублей, для девочки (блузка, юбка и туфли) - за 2700. Аналогичные покупки с учетом скидок в «Ленте» обойдутся 2050 и 2650 рублей соответственно.

Рюкзаки в гипермаркетах тоже есть: от самых простых за 500 рублей с рисунками и без до анатомических за 5900. Здесь же можно затариться и канцтоварами. Полки с ними сейчас на самом видном месте - в начале торгового зала.

3. Рынки

Можно заглянуть и на Апрашку (рынок Апраксин Двор). Однако приглядываться придется долго, потому что павильонов и прилавков со школьной одеждой раз-два и обчелся. Из того, что удалось найти: брюки для девочки за 1200-1500 рублей, юбки от 900, сарафаны за 1500-2500, брюки для мальчика за 1000-1200, а рубашки за 800-1200. Сэкономить можно, если брать оптом (от 10 шт.), или поторговавшись - это же рынок.

Спортивный костюм (толстовка и брюки) можно купить за 2500 рублей, туфли за 800-2200, кроссовки - 1000-2200. А вот рюкзаков здесь выбор приличный: есть и с простым дизайном за 800 рублей, а есть ортопедические, с динозаврами и котиками за 2000.

Средний чек на школьные товары уже взлетел почти на треть. Фото: Анна ГРЕНЬ

4. Сайты объявлений

Купить все необходимое к школе, немного сэкономив, можно и на сайтах объявлений, в соответствующих каналах и группах в соцсетях («Барахолка», «Куплю-продам», «Отдам даром»). Там можно найти как б/у товары, так и совсем новые.

Средняя цена базового набора школьника на «Авито», по оценке компании, в 2023 году - 8200 рублей для девочки и 8490 рублей для мальчика (в 2022-м сборы обошлись примерно в 7000). В такой набор на первое время входит школьная форма (два варианта низа и верха), обувь, спортивный костюм, рюкзак, набор тетрадей и пенал со всем необходимым.

Кроме того, здесь можно купить электронные устройства, которые пригодятся в учебе: флешки, телефоны, планшеты, ноутбуки (последние можно найти за 10 000 рублей, что уже редкость).

А если вашему ребенку понравится какая-нибудь дорогая вещица, то стоимость всей корзины с товарами моментально взлетает. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

5. Маркетплейсы

Еще с пандемии петербуржцы облюбовали маркетплейсы и на сегодняшний день, по подсчетам аналитиков, больше половины из них закупается к школе, не выходя из дома.

- Там выбор больше, не надо никуда ехать, что актуально для отдаленных районов, плюс по цене можно сразу ограничить поиск, - делится с «КП» Виктория Челарская, которая в этом году отправляет свою дочь в первый класс. Правда, как она сама отмечает, цены уже ползут вверх: в июле сарафан, который им приглянулся, стоил 1500 рублей, а в августе - уже 1900.

Как рассказали «КП» в Ozon, более 80 процентов продаж школьных товаров в Петербурге приходится на август. В 2023-м продажи школьных тетрадей по сравнению с прошлым годом выросли на 75 процентов, но чаще всего на площадке покупают юбки, пиджаки и портфели.

По оценке Ozon, в 2023 году школьный образ для девочки обойдется родителям в 3792-5781 рубль, а для мальчика традиционно дороже - 7589-8395 рублей.

Сравниваем расценки на одежду и обувь в популярных магазинах. Фото: Анна ГРЕНЬ

А вот расклад по канцтоварам. Фото: Анна ГРЕНЬ

Как выбрать модную форму: советы дизайнера

Светлана ЗЛОТНИКОВА, дизайнер бренда детской одежды из Петербурга Leya.me:

- В моде сейчас два стиля: милое ретро, которое очень подходит для начальной школы, и более расслабленный и современный «клубный» стиль (от принадлежности к какому-либо клубу, сообществу. - Прим. ред.). К первому относятся такие элементы, как жабо, рюши, защипы, рукава-фонарики, съемные воротнички. Второй - это платья и рубашки поло, «клубные» блейзеры, жакеты, юбки со складками, теннисные, брюки на резинке с кулиской.

Кстати

В 2024 году на школьную форму планируют ввести ГОСТ. Роскачество обозначит в нем требования к стилю и качеству одежды. По новому стандарту ткань должна быть гипоаллергенной, дышащей и хорошо отводящей влагу. Во внешнем виде формы запрещается символика, пропагандирующая асоциальные молодежные объединения и противоправное поведение.

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