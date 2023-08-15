«Откровенный фальсификат»: В 7 из 10 упаковок молока в магазинах Петербурга не нашли молочного жира

7 из 10 марок молока из магазинов Петербурга признали фальсификатом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперты Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» проверили 10 марок ультрапастеризованного молока, которые продаются в магазинах Петербурга. Оказалось, что ни одно из них не соответствует обязательным требования. А в семи из них не нашли молочного жира, а значит, это и не молоко вовсе. Об этом сообщили в петербургской общественной организации «Общественный контроль».

- Количество молочных суррогатов на прилавках Петербурга только увеличивается. Семь торговых марок молока оказались откровенными фальсификатами без молочного жира, - отметили эксперты.

Среди фальсификатов оказались марки молока «Молочный терем» и «Тяжин» 3,2-процентной жирности, а также 6-процентное молоко «Эконом». Например, в первой торговой марке нашли нарушения по трем показателям ГОСТ. Одним из главных является массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка. Она должна составлять 8,2 процента, а в «Молочном тереме» оказалось всего 7,8 процента. Это значит, что молоко разбавлено посторонним сырьем и потеряло свою биологическую и пищевую ценность. А у «Тяжина» этот показатель так и вовсе оказался на уровне 6,6 процента.

Также в список суррогатного молока попали торговые марки «Натуральный продукт», «Умный баланс» и «Самое любимое» 3,2-процентной жирности, «Добрая Милена» и «Молочный терем» 2,5-процентной жирности. А нарушения требований ГОСТа выявили в марках «Му-у» и «Славянские кружева».

При этом молочные продукты без молочного жира имеют государственную систему маркировки «Честный знак». Поэтому наличие такой отметки не гарантирует того, что покупателю достанется настоящее молоко.

- Эксперты, подводя итоги проведенных исследований, сообщили, что во всех анализируемых пробах молока ультрапастеризованного выявлены признаки «сырьевой фальсификации», - добавили в пресс-службе «Общественного контроля».

В свою очередь в Центре развития перспективных технологий отметили, что именно система маркировки «Честный знак» является действенным механизмом снижения доли фальсификата и контрафакта на рынках.

- Благодаря наличию маркировки, контрольно-надзорные органы могут проследить весь путь товара с нарушениями, юридически доказать такое нарушение и привлечь к ответственности производителей, - отметили в компании. - Это дает существенные эффекты. По данным Россельхознадзора, количество производителей сыра и масла, выпускающих продукцию с признаками нарушений, составило 10% по итогам декабря 2022 года. Еще в начале 2022 года эта цифра составляла 30%.

Материалы экспертизы направили в Роспотребнадзор и Россельхознадзор для принятия мер к изготовителям и продавцам суррогатного молока.