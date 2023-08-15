Массовое отключение света произошло днем 15 августа в Петроградском районе

Внезапное отключение света произошло в Петроградском районе Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петроградском районе Петербурга днем 15 августа внезапно пропал свет. Кто-то в это время работал, а кто-то отдыхал. Но в любом случае, это стало неприятностью для многих. Очевидцы сообщают, что как минимум в нескольких десятков домов, магазинов и офисных зданий отключили электричество.

- Сидели в офисе, работали и внезапно отключился компьютер. Я несколько часов писал отчет и не успел сохранить, - поделился с spb.kp.ru очевидец.

Оказалось, что причиной отключения стало технологическое нарушение на кабельной линии. Об этом spb.kp.ru сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».

- Специалисты провели восстановительные работы в районе улицы Кропоткина. С 13:55 все потребители получают электроэнергию, - рассказали в пресс-службе.