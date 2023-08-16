В царстве Морфея, в саду Камелии: Какими необычными именами называют детей в Петербурге в 2023 году

В рейтинге же популярных детских имен лидируют Софья и Александр. Фото: Артем КИЛЬКИН

Готовьтесь, маленькие Маши и Сережи, Оли и Вани – через пару лет в вашу компанию в песочнице или детском саду вольются Атлас, Неон, Вива, Эра и другие «волшебные» дети. И это не шутка, это реальные имена реальных малышей, которые родились в Петербурге в первой половине 2023 года. Комитет по делам ЗАГС поделился традиционной подборкой самых необычных имен, которыми родители нарекали своих новорожденных сыновей и дочек. Пройдемся по всем!

В ЦАРСТВЕ МОРФЕЯ

Имена новоиспеченных горожан можно поделить на две условные группы: старинные и фантазийные. В лиге старинных в этом году – Лучезар («яркий как заря»), Алесь («защитник» или «лесной»), Дарийсвет (ну, тут ясно), Патрикей. Светлая компания собирается.

Кстати, интересный факт о Патрикее – такое имя раньше давали только детям княжеского рода. Оно происходит от латинского «патриций» - аристократ. Важный человек растет!

Фантазийных имен в этом полугодии побольше. Родился один Неон, и речь не о химическом элементе. С греческого это означает «молодой, юный». Специалисты полагают, что Неон, как заложено в характере его имени, станет отличным детективом. Хорошо подмечает детали, использует дедуктивный метод. Этот парень быстро разберется, куда мама спрятала конфеты.

Мальчиков называли Дарийсветом, Геральдом, Каспианом, Патрикеем. Фото: Артем КИЛЬКИН

У другой четы появился на свет Атлас, с ударением на вторую «а». Ух, как звучит! Будто малыш метит в повелители мира уже с пеленок. Шутка ли, с греческого Атлас переводится как «выносливый, несокрушимый».

- Имя трактуется как жизненная сила и духовное умиротворение. Ряд историков считает, что мужское имя Атлас - одна из латинских форм имени Атлант, - дополнили в комитете по делам ЗАГС.

А как вам Геральд и Каспиан? Родители – явно поклонники сериалов и фильмов в стиле фэнтези (признали здесь привет «Ведьмаку» и «Хроникам Нарнии»?). Замыкают великолепную десятку Людвиг и Морфей. В семье последнего малыша «отправиться в царство Морфея» теперь будет точно означать не перерыв на сон, а визит в детскую комнату.

ВИВА, АЛЕГРИЯ!

Девчачьи имена уж очень сложно поделить на категории, каждое – само по себе. У кого-то родилась Эра, звучное имя вспомнили из времен СССР. У кого-то – Нюта, уменьшительная форма от Анны. У кого-то Иуния, названная в честь богини Юноны.

- В характере Иунии преобладают ответственность, щедрость и аккуратность. Также особо выделяются исполнительность и целеустремленность, - подчеркнули в комитете незаурядный набор качеств малышки.

Появились в Петербурге и три «цветочные» девочки: Камелия, Мелиссия и Флориана. Камелия – «нежная и изящная», символ вечной любви и верности. Флориана - «роскошная, цветущая». А вот Мелисса, кстати, с древнегреческого означает «пчелу». То бишь, очень прилежного человека.

Необычные имена за половину этого года получили десять девочек. Среди них - Эра, Нюта и Царина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще два интересных имени - Вива и Алегрия. И характер у девочек наверняка будет похож: одна «живая, энергичная», а вторая – «веселая, радостная». Кто знает, вдруг активные Вива и Алегрия подружатся в одном садике?

Завершают подборку статные Царина и Кириона – ну не иначе, как имена заморских княгинь. Аккуратнее, родители, девчонки подрастут и будут наводить дома свои порядки!

АЛЕКСАНДР – ПЕРВЫЙ!

Всякую необычность должна балансировать привычная простота. Стабильные лидерские позиции среди популярных мальчишечьих имен занимает Александр, хотя в прошлом году впереди всех был Михаил. Теперь он на второй строчке. Следом идут Максим и Артем, пятерку замыкает Марк, далее – Лев, Иван, Роман и Матвей. А вот Даниил из рейтинга выбыл, уступив место Тимофею.

Что до девочек, то София и Анна – как всегда выше и любимее всех. Третьей стала Алиса, потеснившая Марию, а пятую строчку заняла Ева. За шестое место борются Василиса и Полина, и по наблюдениям регистраторов, Василисами девчушек нарекают чуть чаще. Популярность набирает еще одно «сказочное» имя – Варвара. Следом за ней, на восьмой строке, значится Виктория. Последние две строчки заняли Александра и Елизавета.

КОНКРЕТНО

Самые популярные мужские имена-2023:

Александр, Михаил, Максим, Артем, Марк, Лев, Иван, Роман, Матвей, Тимофей

Самые популярные женские имена-2023:

София, Анна, Алиса, Мария, Ева, Василиса, Полина, Варвара, Виктория, Александра, Елизавета

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