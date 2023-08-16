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Общество16 августа 2023 9:10

В царстве Морфея, в саду Камелии: Какими необычными именами называют детей в Петербурге в 2023 году

Флориана, Дарийсвет и Эра вошли в топ самых необычных имен Петербурга 2023 года
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
В рейтинге же популярных детских имен лидируют Софья и Александр.

В рейтинге же популярных детских имен лидируют Софья и Александр.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Готовьтесь, маленькие Маши и Сережи, Оли и Вани – через пару лет в вашу компанию в песочнице или детском саду вольются Атлас, Неон, Вива, Эра и другие «волшебные» дети. И это не шутка, это реальные имена реальных малышей, которые родились в Петербурге в первой половине 2023 года. Комитет по делам ЗАГС поделился традиционной подборкой самых необычных имен, которыми родители нарекали своих новорожденных сыновей и дочек. Пройдемся по всем!

В ЦАРСТВЕ МОРФЕЯ

Имена новоиспеченных горожан можно поделить на две условные группы: старинные и фантазийные. В лиге старинных в этом году – Лучезар («яркий как заря»), Алесь («защитник» или «лесной»), Дарийсвет (ну, тут ясно), Патрикей. Светлая компания собирается.

Кстати, интересный факт о Патрикее – такое имя раньше давали только детям княжеского рода. Оно происходит от латинского «патриций» - аристократ. Важный человек растет!

Фантазийных имен в этом полугодии побольше. Родился один Неон, и речь не о химическом элементе. С греческого это означает «молодой, юный». Специалисты полагают, что Неон, как заложено в характере его имени, станет отличным детективом. Хорошо подмечает детали, использует дедуктивный метод. Этот парень быстро разберется, куда мама спрятала конфеты.

Мальчиков называли Дарийсветом, Геральдом, Каспианом, Патрикеем.

Мальчиков называли Дарийсветом, Геральдом, Каспианом, Патрикеем.

Фото: Артем КИЛЬКИН

У другой четы появился на свет Атлас, с ударением на вторую «а». Ух, как звучит! Будто малыш метит в повелители мира уже с пеленок. Шутка ли, с греческого Атлас переводится как «выносливый, несокрушимый».

- Имя трактуется как жизненная сила и духовное умиротворение. Ряд историков считает, что мужское имя Атлас - одна из латинских форм имени Атлант, - дополнили в комитете по делам ЗАГС.

А как вам Геральд и Каспиан? Родители – явно поклонники сериалов и фильмов в стиле фэнтези (признали здесь привет «Ведьмаку» и «Хроникам Нарнии»?). Замыкают великолепную десятку Людвиг и Морфей. В семье последнего малыша «отправиться в царство Морфея» теперь будет точно означать не перерыв на сон, а визит в детскую комнату.

ВИВА, АЛЕГРИЯ!

Девчачьи имена уж очень сложно поделить на категории, каждое – само по себе. У кого-то родилась Эра, звучное имя вспомнили из времен СССР. У кого-то – Нюта, уменьшительная форма от Анны. У кого-то Иуния, названная в честь богини Юноны.

- В характере Иунии преобладают ответственность, щедрость и аккуратность. Также особо выделяются исполнительность и целеустремленность, - подчеркнули в комитете незаурядный набор качеств малышки.

Появились в Петербурге и три «цветочные» девочки: Камелия, Мелиссия и Флориана. Камелия – «нежная и изящная», символ вечной любви и верности. Флориана - «роскошная, цветущая». А вот Мелисса, кстати, с древнегреческого означает «пчелу». То бишь, очень прилежного человека.

Необычные имена за половину этого года получили десять девочек. Среди них - Эра, Нюта и Царина.

Необычные имена за половину этого года получили десять девочек. Среди них - Эра, Нюта и Царина.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще два интересных имени - Вива и Алегрия. И характер у девочек наверняка будет похож: одна «живая, энергичная», а вторая – «веселая, радостная». Кто знает, вдруг активные Вива и Алегрия подружатся в одном садике?

Завершают подборку статные Царина и Кириона – ну не иначе, как имена заморских княгинь. Аккуратнее, родители, девчонки подрастут и будут наводить дома свои порядки!

АЛЕКСАНДР – ПЕРВЫЙ!

Всякую необычность должна балансировать привычная простота. Стабильные лидерские позиции среди популярных мальчишечьих имен занимает Александр, хотя в прошлом году впереди всех был Михаил. Теперь он на второй строчке. Следом идут Максим и Артем, пятерку замыкает Марк, далее – Лев, Иван, Роман и Матвей. А вот Даниил из рейтинга выбыл, уступив место Тимофею.

Что до девочек, то София и Анна – как всегда выше и любимее всех. Третьей стала Алиса, потеснившая Марию, а пятую строчку заняла Ева. За шестое место борются Василиса и Полина, и по наблюдениям регистраторов, Василисами девчушек нарекают чуть чаще. Популярность набирает еще одно «сказочное» имя – Варвара. Следом за ней, на восьмой строке, значится Виктория. Последние две строчки заняли Александра и Елизавета.

КОНКРЕТНО

Самые популярные мужские имена-2023:

Александр, Михаил, Максим, Артем, Марк, Лев, Иван, Роман, Матвей, Тимофей

Самые популярные женские имена-2023:

София, Анна, Алиса, Мария, Ева, Василиса, Полина, Варвара, Виктория, Александра, Елизавета

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