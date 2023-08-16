Более сотни мигрантов с российским гражданством поставили на воинский учет в Петербурге

Мигрантов с российским гражданством начали ставить на воинский учет в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге постоянно проходят рейды в поисках незаконных мигрантов. Вместе с ними полицейские встречают и иностранцев, которые уже приняли российское гражданство. Вот только люди забывают, что вместе с российским паспортом у них появляется и обязанность воинской службы. В ходе рейда на Софийской овощебазе выявили более сотни мигрантов, которые так и не встали на воинский учет. Поэтому их доставили в военкоматы для прохождения этой процедуры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в районный военкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет, - передает пресс-служба.

Всего же в ходе рейда проверили почти 400 иностранцев. Оказалось, что 55 из них нарушили миграционное законодательство. А один и вовсе дал полицейским поддельные документы. Поэтому на него завели уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса (подделка документов).