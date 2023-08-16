Цены на молочку упали в Петербурге. Что больше всего подешевело

Цены на молочные продукты в магазинах Петербурга упали в июле. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последний месяц в Петербурге молочные продукты в среднем подешевели на 3,32%. Однако по некоторым категориям зафиксировано значительное падение цены. Например, есть приятная новость для любителей добавлять в кофе сливки. Они в магазинах Северной столицы стали дешевле более чем на 37%. Если в июне литр обходился в 188 рублей, то в июле уже в 118 рублей. Такое же падение цены зафиксировали и на сгущенку. Также значительно снизилась стоимость кумыса - почти на 25% за месяц до уровня 190 рублей за литр. Об этом рассказали в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак».

Кроме того, в петербургских магазинах на 7% стали дешевле сыры и сырные продукты. Теперь килограмм в среднем стоит 731 рубль. Сыворотка упала в цене на 4,7% до 100 рублей за литр, творог на 1,6% до 367 рублей за килограмм. Также отмечено снижение стоимости до 2% на пастеризованное молоко, масло, кефир, мороженое, творожные сырки, сметану и прочее.

- Без изменений по итогам прошедшего месяца остались цены на ряженку и ультрапастеризованное молоко, - отметили аналитики.

На сдерживание и падение цен влияет маркировка. Товары без знака качества становятся дороже куда быстрее. Помимо этого, система помогает снижать долю контрафактной продукции.

- С помощью системы удается выявлять в том числе недобросовестных производителей, которые делают опасную для здоровья потребителей продукцию. После начала маркировки молочки, по данным Россельхознадзора, доля нарушений сократилась с 30% до 10%, а случаев продаж просроченной продукции стало в 1,5 раза меньше, - резюмировали в пресс-службе.