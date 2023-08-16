На цифровой платформе «Мой экспорт» теперь можно оформить лицензии на вывоз отдельных видов товаров

Экспортные лицензии теперь можно получить онлайн. Рассказываем, как.

Экспортные лицензии теперь можно получить онлайн. На цифровой платформе «Мой экспорт», созданной по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», запустился новый сервис — «Запрос на получение лицензий на экспорт отдельных видов товаров».

Экспортные лицензии необходимы для определенных типов продукции, оборот которых контролируется по правилам Евразийского экономического союза. Речь, например, идет о культурных ценностях, драгоценных металлах, некоторых товарах животного или растительного происхождения, компонентах, которые используются в производстве лекарств, и так далее. Экспортные лицензии выдаются Министерством промышленности и торговли РФ. Сейчас через платформу «Мой экспорт» можно получить лицензию на вывоз товаров из трех категорий.

Первая категория — прекурсоры. Это особые химические вещества, которые используются в фармацевтике, а также в производстве ароматизаторов и отдушек для потребительских товаров. Вторая категория — отдельные дикорастущие растения, и третья — это живая рыба, ракообразные моллюски и другие продукты рыболовства.

«Мы проанализировали запросы наших предпринимателей и увидели, что экспортные лицензии именно на эти три категории товаров — самые востребованные. Конечно, перечень будет дополняться новыми категориями. Важно отметить, что новый сервис благодаря сквозному онлайн-процессу предоставляет не одну, а сразу две дополняющие друг друга услуги. Это не только заявка на получение экспортной лицензии, но и разрешительного документа на ту или иную категорию отдельных товаров. Его выдает уполномоченное ведомство, и без этого документа оформить лицензию невозможно», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина

Она добавила, что раньше для получения разрешительного документа и лицензии необходимо было собирать пакет бумажных документов и лично отвозить их в уполномоченное ведомство, а затем — в Минпромторг. Срок получения лицензии от Минпромторга составлял 15 дней.

«Запуск таких сервисов — часть системной работы по цифровизации внешнеэкономической деятельности. Все процессы максимально автоматизированы, теперь достаточно заполнить заявку онлайн и оплатить госпошлину. Подтверждение оплаты отправлять в министерство не нужно — оно поступает автоматически. В Минпромторге по некоторым категориям товаров процесс проверки заявки уже проходит без участия человека, что значительно ускоряет и упрощает процесс — теперь он занимает до 10 рабочих дней. Если проверка прошла успешно, электронная лицензия оформляется автоматически», — рассказал первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.

Он добавил, что при этом Федеральной таможенной службе (ФТС) доступны в

электронном виде сведения о выданных Минпромторгом лицензиях, так что экспортеру на таможне предъявлять документ в электронном или распечатанном виде не нужно. При желании лицензию можно скачать из личного кабинета платформы «Мой экспорт».

Если же у предпринимателя нет разрешительного документа от уполномоченного ведомства, то он также может отправить заявку на его получение с помощью нового сервиса. Так, для прекурсоров его необходимо получить от МВД, для дикорастущих растений — от Росприроднадзора, а для некоторых видов продукции рыболовства — от Росрыболовства. Разрешительный документ также выдается в электронном виде. Так как информация в заявке на разрешительный документ и в заявке на лицензию дублируется, экспортер единожды вводит необходимые данные, из которых система автоматически формирует две заявки. После того, как уполномоченное ведомство оформит разрешительный документ в электронном виде, система автоматически направляет его в Минпромторг и уведомляет компанию.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.