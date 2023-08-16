Музыкальный фестиваль «Рокштадт» пройдет 2 сентября в парке «Остров фортов»

Ведущим фестиваля и его главным амбассадором уже по традиции выступит легендарный Олег Гаркуша. Фото предоставлено Островом Фортов

2 сентября 2023 года в Кронштадте состоится ежегодный масштабный праздник живой рок-музыки: третий фестиваль «Рокштадт» пройдет в музейно-историческом парке «Остров фортов». Уже традиционно однодневный open-air, звучащий на берегу Финского залива в окружении легендарных фортов, выступит настоящим музыкальным аттракционом для посетителей всех возрастов: в программу сцены будут органично встроены разнообразные офлайн- и онлайн-интерактивы, которые «с головой» погрузят гостей «Рокштадта» в атмосферу культовой музыки.

В этом году «Рокштадт», объединив лучшие наработки прошлогодних фестивалей со свежей концепцией, пригласит кронштадтцев и гостей города в увлекательное путешествие по разным музыкальным эпохам – от «золотой эры» советских рок-клубов через альтернативные «нулевые» к мечтательным «двадцатым». Ретроспективный лайн-ап возглавят Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» с легендарными песнями Nautilus Pompilius – главного музыкального явления второй половины 80-х – начала 90-х, «Маша и медведи» – коллектив, уже более 25 лет покоряющий сердца слушателей, группа «Мураками» – коллектив, сочетающий лиричность и глубину текстов с энергией качественного рока. Компанию им составят яркие представители современной рок-сцены: Wildways – рок-группа, прошедшая путь от гаражных концертов до крупнейших площадок страны и туров по Евразии, The Legendary Flower Punk – группа, чей уникальный стиль, сочетающий электронику, джаз и космической рок покорил как российские, так и международные площадки, а также электронно-инструментальное трио из Петербурга – TAPENIGHT, однажды уже выступавшее на «Рокштадте». Ведущим фестиваля и его главным амбассадором уже по традиции выступит легендарный Олег Гаркуша.

Фестиваль – не только яркое музыкальное мероприятие на карте культурных событий Санкт-Петербурга. Это площадка, которая уже не первый год дает возможность молодым талантам в сфере искусства зажечься на «музыкальном олимпе». Фестиваль по традиции объединит приморские города России «Рок-мостами» – молодые музыканты присоединятся к звездному лайн-апу фестиваля онлайн.

В течение всего дня гостей «Рокштадта» ждет не только живой концерт, но и многочисленные активности с участием любимых музыкантов: на территории парка будет работать павильон «Открытой студии», где пройдут интервью с артистами и гостями, а также автограф-сессии. Модератором открытой студии выступит Борис Болелов, музыкальный деятель и журналист, работавший на телеканалах A-One и Москва 24, сегодня руководит менеджментом артистов и ведет программу на радио.

По соседству с павильоном откроется тематический музыкальный маркет от Общества коллекционеров Санкт-Петербурга. Большой выбор виниловых пластинок, компакт-дисков и раритетных аудиокассет, одежда и фан-атрибутика, сувениры и музыкальная литература – здесь будет интересно не только ценителям, но и тем, кто только начал свое путешествие по волнам российской рок-культуры.

К услугам посетителей предоставлена культурно-просветительская и рекреационная инфраструктура музейно-исторического парка: взрослые и дети смогут посетить историко-тематические локации, посвященные ВМФ России, попробовать заплывы на sup-бордах в прибрежной песчаной зоне «Острова фортов», отдохнуть и перекусить на фудкорте, предлагающем разнообразное меню с популярными стрит-фуд блюдами, традиционной кухней и гастрономическими специалитетами. Тем, кто планирует максимально насыщенную культурно-образовательную программу в рамках «Рокштадта», стоит начать с визита в расположенный по соседству с парком Музей военно-морской славы – уникальный комплекс с масштабной иммерсивной экспозицией и легендарной первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» в качестве центрального экспоната. Музей открыт для широкого посещения с 1 августа 2023 года и неизменно привлекает тысячи гостей ежедневно.

Для наибольшего комфорта посетителей с учетом вместимости площадок парка, а также в интересах безопасности, количество билетов на фестиваль будет ограничено. Старт продаж запланирован ближайшие дни – за анонсами можно следить в официальных группах проекта «Остров фортов» в Вконтакте и Telegram.