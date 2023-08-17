Три российских самолета пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии из-за непогоды

Три российских самолета из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сложные погодные условия и гроза 17 августа вынудили три российских самолета пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Речь идет о воздушных суднах, принадлежащих авиакомпаниям «Северный ветер», «Уральские авиалинии» и «Россия». Последний выполнял рейс из Петербурга в Калининград.

- Аэронавигационные службы этих государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских самолетов, - добавили в пресс-службе.

Представители Росавиации поблагодарили компетентные органы Эстонии и Финляндии за содействие. А также пообещали со своей стороны в случае необходимости обеспечивать безопасное движение иностранных самолетов в воздушном пространстве над Россией.

Отметим, что вчера, 16 августа, непогода также повлияла на полет самолетов. Так, летевший из Петербурга самолет не смог приземлиться в аэропорту Омска из-за сильного тумана. И по той же причине обратно в Северную столицу рейс вылетел с опозданием в 3,5 часа.