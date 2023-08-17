«Буду платить с пенсии 10 лет»: Суд обязал Кузьмича из «Особенностей национальной охоты» заплатить 715 тысяч рублей за отказ в съемках шоу

Суд взыскал с актера Виктора Бычкова более 715 тысяч рублей за отказ от съемок в шоу. Фото: vk.com/viktorbychkov

Неприятности продолжают преследовать любимого народом актера Виктора Бычкова, известному по культовой роли егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты» и его продолжениях. Ранее он рассказал spb.kp.ru, что получал пенсию в 12,5 тысячи рублей. Но недавно ему повысили выплату до 17 тысяч рублей. Однако даже такая сумма не позволит ему выплатить долг в более чем 715 тысяч рублей, который ему выставили за отказ от участия в съемках «Секрет на миллион». По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, Кузьмича обязали выплатить неустойку в 402,3 тысячи рублей, убытки в 306,1 тысячи рублей и судебные расходы в 7,3 тысячи рублей

Из материалов суда следует, что Бычков должен был участвовать в выпуске ток-шоу 10 ноября 2021 года, но не смог приехать на съемки, так как 9 ноября его жена попала в больницу. Однако суд посчитал, что эта не должно было помешать актеру уехать в Москву.

- Невозможность участия в программе жены Бычкова не свидетельствует о невозможности съемки программы в ее отсутствие при участии самого актера, который по условиям договора принял на себя обязательства участвовать в записи программы, - указали в суде.

Организатор съемок заявил, что понес большие расходы на то, чтобы организовать запись программы. В частности, арендовал студию и оборудование, заплатил за сбор и разбор декораций, неоднократно оплачивал билеты на поезд для самого Кузьмича и его семьи и прочее.

Между тем сам Бычков поделился с spb.kp.ru, что организаторы договаривались о съемках с его женой без согласия самого актера. По договору она должна была получить 400 тысяч рублей, а не миллион, как указано в названии шоу. Но даже эта сумма для семьи существенная, так как супруга Кузьмича является инвалидом первой группы и передвигается на коляске. Актер планировал на эти деньги оплатить жене год занятий в бассейне, но все вышло иначе.

Актер не поехал на съемки из-за больной жены. Фото: vk.com/viktorbychkov

- Я в темноте подписал договор. По нему она должна была получить 400 тысяч рублей, не миллион. Для нас это огромные деньги. Мы могли бы оплатить год ее занятий в бассейне, реабилитацию. Вот я и подписал, - рассказал Виктор Бычков.

Также актер отметил, что организаторы для них купили билеты в плохой вагон «Сапсана», который отходил из Петербурга в три часа ночи.

- Они выбрали плохой вагон «Сапсана» где в туалет даже нельзя сходить, и с коляски не встать. Я должен был больного человека будить, впопыхах ехать на вокзал? Мы не приехали, они обиделись и выставили счет, - делился Кузьмич.

При этом, по словам актера, сначала организаторы требовали 1,5 млн рублей за сорванные съемки. И сумма хоть и снизилась, но все равно осталась неподъемной для семьи.

- Наверное, с пенсией в 17 тысяч рублей я лет через 10 верну им эти деньги, - отметил Бычков.