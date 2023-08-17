«Сапсаны» исчезнут, Пулково станет популярнее: Что изменит ВСМ в жизни Петербурга

Эксперты призвали не торопиться с реализацией проекта ВСМ - к нему пока есть вопросы. Фото: Иван МАКЕЕВ

За высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой нужно основательно браться, заявил сегодня президент Владимир Путин на открытии МЦД-3. «Наступил момент для реализации», заметил глава государства.

- Скоростная магистраль, о начале проектирования и строительства которой объявил сегодня президент России, свяжет Петербург с Великим Новгородом и Москвой. Время в пути до Москвы составит 2 часа 15 минут, до Великого Новгорода – 30 минут, - объявил вслед за президентом губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, ВСМ даст Петербургу новые возможности для развития, укрепления внутреннего туризма и связи между регионами.

ТОВАРНЯКАМ ДОРОГУ

Как ранее заявляло руководство Октябрьской железной дороги, строительство ВСМ планируется закончить к 2027 году. К этому же сроку обещали представить новейшие скоростные поезда, разработанные специально для работы на этой магистрали. Spb.kp.ru спросила у транспортных экспертов, что будет со сроками строительства ВСМ после заявления президента и какие перемены принесет магистраль в жизнь Петербурга.

По мнению Владимира Валдина, директора по решениям в области общественного транспорта Simetra, появление ВСМ не столько ускорит перемещение пассажиров, сколько принесет пользу грузовым и локальным перевозкам.

- Скоростные поезда сейчас ходят по тем же путям, что электрички и товарняки. Если с привычной дороги уйдут «Сапсаны», то получится восстановить движение пригородных электричек, которые разгоняли ради обеспечения «окон» для «Сапсанов». Товарные поезда смогут идти не в обход, а напрямую – плата за километраж сократится, товар станет дешевле. Это существенно, - отметил Валдин в разговоре с Spb.kp.ru.

Грузовым поездам станет свободнее - после появления ВСМ им не придется ездить в обход, а значит плата за перевозки снизится. Соответственно, и перевозимый товар станет дешевле. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эксперт предположил, что «Сапсаны» совсем уйдут из Петербурга. Раз скоростная магистраль встанет особняком, да еще и транспорт на ней будет собственный, то привычным «птичкам» не найдется в городе дела. С обычных путей, считает Владимир Валдин, скоростные поезда должны уйти насовсем.

ПУЛКОВО СТАНЕТ ПОПУЛЯРНЕЕ МОСКВЫ

Транспортный эксперт и автор телеграм-канала «Петербуржец в Дептрансе» Георгий Фролов считает, что спешить с реализацией проекта не стоит. Нынешний проект пока вызывает вопросы – лучше сдвинуть срок финала к 2030-м годам, но построить качественный вокзал, который смог бы конкурировать с лучшими вокзалами мира.

С появлением ВСМ «Сапсаны» совсем могут уйти из Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Магистраль неоднократно анонсировалась, сроки неоднократно сдвигались. Это непредсказуемая история, как и многие масштабные проекты. Спешка ни к чему. У проектируемого вокзала на задворках «Галереи» плохая пассажирская доступность. Он размещается не там, где надо и удобно пассажирам, а там, где у строителей это получается с минимальными для них сложностями, - рассуждает эксперт.

В целом же проект может показать впечатляющий совокупный эффект. По словам Фролова, существующее скоростное движение уйдет с привычной железной дороги на Москву, а значит, освободит ее для дополнительных грузовых поездов. Смогут ездить чаще и обычные, и пригородные поезда – словом, грузо- и пассажирооборот вырастут. Это всегда плюс.

Еще один плюс, который сможет дать ВСМ – повышенное внимание к Пулково. Особенно если магистраль смогут провести через аэропорт или сделать ответвление к нему. Это, уверен Георгий Фролов, привлечет в Петербург пассажиров из других городов, если время в пути и правда будет составлять лишь два часа.

Петербург станет популярнее, благодаря притоку пассажиров - короткий путь между столицами явно привлечет туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Полеты в Европу и страны Запада рано или поздно вновь станут доступны, и Пулково мог бы стать конкурентоспособнее многих аэропортов Москвы по таким направлениям. Ведь Петербург ближе к Европе. Число авиарейсов в Пулково выросло бы, что выгодно для петербуржцев: больше доступных направлений, больше туристов, больше доходов в бюджет города, - подытожил эксперт.

Что до «Сапсанов», то им, предполагает Фролов, дадут шанс поработать на более медленных направлениях старой дороги или попытаются пристроить на новую магистраль. Однако вопрос об их судьбе пока открыт.