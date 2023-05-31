Поезда для высокоскоростной магистрали от Петербурга до Москвы представят в 2027 году

Пока по проекту петербургской части ВСМ идут лишь предварительные проработки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Петербурга до Москвы предварительно планируют окончить в 2027 году. К этому моменту между городами проляжет необходимая инфраструктура, а общественности представят новейший подвижной состав, сделанный специально для ВСМ. Об этом заявил журналистам начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин на пресс-конференции.

- Строительство и не прекращалось. На сегодняшний день мы ведем строительство МЦД-3 (московский центральный диаметр – прим.ред.) – одной из развязок будущего высокоскоростного сообщения, от Алабушево до Москвы. В Петербурге от Московского вокзала до парка Обухово ведутся проектные работы. По пятну будущей застройки, части складов Кокоревых, почти прошли все согласовательные моменты, - рассказал Голомолзин.

Пока по железнодорожному пути идут предпроектные работы, прототип новых скоростных поездок вовсю разрабатывается. Этим занимается компания «РЖД» совместно с екатеринбургской группой «Синара». В начале 2023 года она сменила немецкую фирму Siemens, изначально выступавшую участником масштабного проекта. Поезд, способный разгоняться до 400 км/ч, планируют представить в 2027 году. Состав намерены полностью собрать из отечественных комплектующих.