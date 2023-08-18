Пожарные спасли старого пса из 10-метрового оврага в Ленобласти

Старого пса вызволили из 10-метрового оврага в Ленобласти. Фото: ГКУ «Леноблпожспас»

Старая кавказская овчарка гуляла по деревне Корабсельки в Ленобласти. Но в какой-то момент пес чего-то испугался и скатился в 10-метровый овраг. Из-за своего преклонного возраста и травмы, полученной при падении, собаке не хватило сил выбраться наружу. Кроме того, путь ему преграждали деревья. К счастью, скулящее животное заметили вечером 17 августа заметили прохожие. Они обратились в экстренные службы, и на место приехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ «Леноблпожспас».

- На место выдвинулись спасатели дежурной смены 147 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас. По прибытии сотрудникам стало ясно, что работа предстоит не простая - склон 10-метрового оврага в зарослях кустарника, и чтобы добраться до собаки, необходимо сначала расчистить путь, - отметили в пресс-службе.

Спасателям потребовался почти час, чтобы вызволить крупного пса из западни. Так как у кавказца были травмы, то передвигаться он самостоятельно не мог. Поэтому пожарные вытащили собаку из оврага на мягких носилках. А потом огнеборцы передали животное владельцам.