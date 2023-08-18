Шестерых детей укусили змеи в Петербурге с начала года

26 человек покусали змеи в Петербурге с начала 2023 года. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Петербурге с начала 2023 года змеи успели покусать 26 человек, из них шестеро детей. И хотя год еще не закончился, пострадавших уже насчитывается больше, чем за весь 2022 год. Тогда были укушены 22 взрослых и два ребенка. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению.

- Стационар принял в этом году пять детей после укусов змей, причем все прошли через реанимационные отделения. К счастью, смертельных случаев не зарегистрировано, - рассказала главный врач Детской клинической больницы им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина.

А сегодня, 18 августа, стало известно об еще одном пострадавшем ребенке. Четырехлетнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса. Сейчас малышка находится в реанимации.

В связи с тем, что число укушенных змеями растет, специалисты напомнили о простых правилах безопасности. В частности, в лесу или местности, где могут жить змеи, нужно почаще топать или стучать длинной палкой по земле впереди себя. А если вдруг змея покажется из травы, то следует отойти от нее на расстояние не менее двух метров.