Полиции мало, спасает дружина. Как живет поселок Янино под Петербургом, где мигранты-подростки избивали русских сверстников

Что происходит в поселке Янино под Петербургом, где подростки-мигранты избивали русских сверстников. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Что я сделал? Что происходит? – испуганно кричит 14-летний парень, окруженный подростками-мигрантами, как коршунами.

- Ты че, тварь! Урод! Я твой рот ***, - «главарь» банды, чувствуя превосходство, со всего размаха бьет русского мальчика по лицу и смачно сплевывает на асфальт.

К сожалению, это не плохая сцена дворовых разборок из кино, а реальная картина из Янино под Петербургом, где не первый месяц прессингуют русских мальчишек. Только вот об этом никто не знал – парни о побоях и угрозах никому не говорили. До того момента, пока драчуны сами не выложили в Сеть свои «подвиги». Теперь против «группировки» встал весь поселок.

Корреспондент spb.kp.ru отправился в Янино, чтобы узнать, из-за чего начался межнациональный конфликт и как обернулся уголовным делом и вниманием со стороны губернатора.

Утром в будни в Янино спокойно и тихо. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

«Проломлю тебе голову»

Ленинградский поселок Янино - классический пригород с 20 тысячами жителей. Деревянные дома и панельки граничат с кварталами новой плотной застройки. На улицах днем в основном - мамочки с колясками и дамы с собачками, вечером публика сменяется на шумных подростков и бегунов-одиночек. Еще что бросается в глаза новосельцу поселка – это многонациональность Янино! Но до случая с избиением русских подростков мигрантами этого никогда не сказывалось на спокойствии жителей.

Началось все весной 2023 года. У скейтплощадки с мельницей, где часто тусуется молодежь, частенько происходили стычки приезжих с местными. Подростки из ближнего зарубежья толпой подлетали к русским парням, угрожали ножом, как они вспоминают, оскорбляли, а кого-то и били. И под гогот снимали видео и публиковали их во Вконтакте. В августе записи разлетелись по Telegram-каналам. Хулиганы испугались, подчистили видео и сменили имена в соцсетях. На время все стихло. Но случай с девятиклассником Егором (имя изменено. – Прим.ред.), наконец, оголил проблему.

Приезжим подросткам не понравилась эта футболка Егора с буквой V. Фото: vk.com/yanino_ads

- Когда мы гуляли с друзьями, к нам пристал один из хулиганов. Я уже знал его в лицо, потому что месяц назад он со своими приятелями пришел в кафе фаст-фуда и докопался до нас, требуя вывернуть карманы. А в этот раз он окликнул меня и сказал, что ему не нравится моя футболка. Достал пистолет и требовал ее снять: «Еще раз увижу в ней, прострелю колени и проломлю голову», - вспомнил Егор.

Парню повезло, что в тот момент рядом были люди, которые заступились за них. Они остановили хулигана, выхватили пистолет – он оказался игрушечным - и вызвали полицию. С 16-летним подростком провели профилактическую беседу, передали матери и выяснили, что у семьи нет гражданства России. Началась проверка.

Это место у кафе фаст-фуда пользовалась популярностью у группировки подростокв-мигрантов. Именно там их и ловила полиция. Фото: vk.com/yanino_ads

- Мать парня слезно уговаривала разойтись мирно. Предлагали деньги, - заявила spb.kp.ru мать Егора Юлия.

После инцидента в пабликах Янино во Вконтакте стало напряженно: местных жителей словно прервало. Каждый второй начал вспоминать историю своих друзей или родных, как «мигранты постоянно травят русских детей в Янино». Все эти недетские заявления предстоит проверить полиции – ситуацией в поселке заинтересовался и глава СК Александр Бастрыкин. Как итог, следователи возбудили уголовное дело за хулиганство с использованием оружия.

- Всех подростков из этой шайки допросили, - поделилась новостями мама Егора. – Они начали оправдываться, что только приехали, что якобы не знают друг друга. Их отпустили – дети все-таки.

Послей нападений на сверстников подростки гордо публиковали фото, где кичились силой. Фото: vk.com/yanino_ads

«Участковые разрываются»

За час блуждания по дворам и спортплощадкам в Янино стало ясно – о проблеме с подростками знают все.

- Бороться с такими трудно - на замечания только огрызаются. Теперь страшновато ходить с ребенком на площадки, - говорит молодой отец с малышом в коляске, перехваченный нами у скейтплощадки. – С полицией беда - ее мало.

К слову, после скандала со школьниками-хулиганами в Янино приехало аж три автозака. Для поселка это событие.

- Территория Янино подведомственна 128-му отделу полиции. Но он находится в 17 километрах во Всеволожске, - разводит руками депутат МО «Заневское городское поселение» Дмитрий Кудинов. – В одном из домов совет собственников даже был готов отдать в аренду площадь под опорный пункт полиции. Но в итоге все замяли. К сожалению, затягивается стройка нового отделения полиции в Кудрово. С новым составом сотрудников он покрыл бы всю территорию Заневского поселения. Сейчас в Янино всего несколько участковых. И они разрываются, им очень сложно.

Депутат Дмитрий Кудинов не один месяц просит усилить полицейский надзор за Янино. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На помощь МВД пришло само общество. Патрулировать улицы поселка вызвались члены объединения «Русская община». На первое собрание дружины пришло больше сотни человек. Кроме этого активисты открыли в Янино школу боевого самбо. Но не все здесь жалуют эти патрули.

- Они могут пристать к любому мигранту для беседы. Но зачем мне что-то разъяснять? На это есть полиция, – написал редакции на условиях анонимности один из местных иностранцев. – Не надо публично отчитывать человека. Это нас оскорбляет. Пусть все стороны конфликта занимаются воспитанием своих детей, а не выясняют отношения и делают из этого показуху.

Часть жителей Янино объединилась в русскую общину. Фото: vk.com/yanino_ads

«Хамство и невежество – не выход»

Корреспонденты spb.kp.ru обошла все точки в Янино, где местные чаще всего видели агрессивных детей. Вокруг школы перекати-поле, только на лужайке валяется ножик – но игрушечный. У мельницы со скейтплощадкой тоже тихо, будто всем запретили гулять. За полчаса мимо прошли только два паренька лет девяти. Один из них катил коляску с братиком. На вопросы ответили не по годам мудро.

- В школе надо аккуратно вести себя с приезжими. А то они собираются в группы и сидят, как короли, - заявили дети. – Ты проходишь мимо, а они свистнут или ногой и рукой дернут в твою сторону. У кого-то вымогали деньги.

В основном, мигранты в Янино работают на стройке новых ЖК, либо в торговле. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Две мимо идущих подруги-бабушки, по виду божьи одуванчики, тоже подлили масла в огонь.

- Приходится смотреть за внуками, чтобы их не задирали. Русских детей уже вытесняют с площадок, негде играть! – жалуются пенсионерки. – Считаю, нужны спецклассы, где бы таких детей адаптировали и учили манерам.

Бабушки дали совет и как искать хулиганов. Указали на самую крупную детскую площадку возле улице с убаюкивающим названием – Голландская. Но прогадали. Как мы убедились, там царила дружба народов: смуглый мальчик пинал мяч со светловолосымм ровесниками, а малышня с мамами в хиджабах спокойно играли и общались с русскими.

На детских площадках приезжие мирно соседствуют с местными. По крайней мере, в этом убедились журналисты "КП". Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Я за мир во всем мире. Нас никто никогда не обижал, - сказала русская женщина средних лет на лавочке, присматривающая за шестилетним внуком. – В магазине продавцы очень вежливые и культурные. И на площадке с детьми не было инцидентов. Все мы вместе гуляем и играем. Может, это старшие дети более проблемные.

На мигрантов-подростков неоднократно жаловались напрямую директору янинской школы. Требовали вплоть до отчисления. Местные уверены, что руководство учреждения замалчивало конфликты и не следило за задирами.

- Наша работа в воспитании и образовании всех обучающихся, независимо от их национальности вероисповедания, - успокоил всех возмущенных директор школы Анатолий Зюзин. – Никогда от хамства и невежества не было положительного результата.

В местной администрации добавляют, что теперь в пригороде будет спокойней – на улицы выйдут не только дружинники, но и росгвардейцы. Да и со всеми нарушителями уже поговорили.

- Все упирается в родителей этих подростков, хоть на взрослых и не жалуются, - высказал мнение источник spb.kp.ru в администрации. – Часть мигрантов в Янино занята нелегальным бизнесом: незаконной торговлей овощами и фруктами, наркотиками, продажей контрафактного алкоголя. У таких родителей ребенок не просто будет без присмотра, но и будет вести себя точно так же, если не хуже. Но в целом у нас в Янино приезжих не больше, чем в других пригородах.

Мнение эксперта

Юрист, экс-следователь Евгений Зобов: «Могут выдворить из России»

- Подростков не взяли под стражу, потому что статья не особо тяжкая. Следствие может переквалифицировать дело как угрозу убийством, и тогда им уже грозит арест и, в перспективе, - реальный срок и ссылка в ЦВИН (центр временного содержания для несовершеннолетних) или реальную колонию для взрослых. Если будет подтверждение, что мать с отцом ненадлежащее исполняли свои обязанности, то этих детей вовсе выдворят из России.

Официально

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: «Не надо на этом делать хайп»

- В области проживает больше сотни национальностей и народностей. Мы - большая семья. И как в любой семье, у нас могут быть разногласия. Не надо на этом делать хайп, а тем более разгонять националистические лозунги и призывы. Мы сами разберемся с этим вместе со службами правопорядка и безопасности. В том числе в рамках возбужденного уголовного дела.

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