«Начались холодные ночи»: Главный синоптик Петербурга рассказал, когда закончатся теплые дни в городе

В августе петербуржцев ждут последние теплые деньки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как бы это грустно не звучало, но лето подходит к концу. А вместе с ним уходят и теплые деньки. Однако петербуржцы еще успеют ими насладиться. В отдельные дни в августе воздух прогреется выше +20 градусов. Кроме того, дожди в город заглядывать будут редко. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

- Перспективы погодные на постепенное понижение температуры, хотя еще отдельные дни будут довольно теплые даже за +20 градусов, - указывает синоптик.

В Петербурге также начались холодные ночи. Например, ночь на 21 августа стала самой холодной за весь последний летний месяц. Температура воздуха опустилась до +11,7 градусов. Но так как тепло постепенно уходит, не исключено, что минимальный показатель еще обновится до конца августа.

Если рассматривать вторую декаду августа, то она выдалась достаточно теплой, солнечной и сухой. Так, среднедекадная температура составила +19,9 градусов. Но это прохладнее, чем было в первой. Это еще раз подтверждает, что в Северной столице начало холодать. При этом солнце светило 91,2 часа, что почти как в первой декаде. Однако 19 августа оно вовсе не появлялось на небе.

- Вообще 19 число совсем выбилось из красивой картины середины августа, даже отклонение температуры от нормы в этот день было отрицательное, единственное во всем августе, - отметил Колесов.

Осадков во второй декаде августа выпало мало - 11,9 миллиметров или 14 процентов от месячной нормы. Хотя в этом году они хотя бы были, когда как в 2022 и 2020 их вообще не наблюдалось в середине месяца.