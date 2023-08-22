Петербурженка вырастила тыкву весом 240 килограммов

Петербурженка вырастила гигантскую тыкву. Фото: vk.com/familykatkovy

Семья Анны и Петра переехала из Петербурга в деревню в 2013 году. И уже десять лет они живут в Псковской области, выращивая для себя натуральные продукты. В этом году петербурженка впервые решилась посадить тыкву сорта «Алтант», которая может вырасти до гигантских размеров. Несмотря на то, что сезон еще не закончился, овощ уже достиг веса в 240 килограммов. Об этом Анна рассказала у себя в группе «Семья Катковых (с весны 2013 живем в деревне)» в соцсети «ВКонтакте».

- Тыковка еще продолжает расти. 19 августа измерила ее и ввела данные в онлайн-калькулятор. Получилось, что она весит 240 килограммов, - делится Анна.

Особо петербурженка за ней не ухаживала - удобрений никаких не использовала, да и поливал ее в основном дождь. Но даже, несмотря на это, тыква полностью оправдала свое название. Она действительно, словно атлант, возвышается над другими растениями на грядке. Теперь женщина думает, куда деть этот овощ. Пока часть ее планируют переработать, а другую отдать на корм животным.