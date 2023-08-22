«Это был не инсульт»: Авиакомпания не станет увольнять 30-летнюю стюардессу, у которой остановилось сердце во время полета

30-летняя стюардесса, которую реанимировали во время полета, выписывается из больницы и готова работать дальше. Фото: предоставлено "КП"

30-летняя стюардесса авиакомпании «Уральские авиалинии» надолго запомнит рейс из Сочи в Москву. После набора высоты Анастасия потерял сознание и упала. Чудом на борту оказался опытный медик, глава московского Росздравнадзора Роман Курынин. Мужчина откачивал стюардессу в течение почти десяти минут и смог нормализовать работу сердца. В это время пилотам пришлось экстренно сажать борт в Волгограде, где девушку передали скорой и отправили в больницу.

Спустя сутки, 22 августа Анастасию уже готовят в выписке из больницы. Как рассказал spb.kp.ru источник из администрации региона, в Telegram-каналах и СМИ неверно интерпретировали ее диагноз.

- У нее не было никакого инсульта. Максимум – подозрение на инсульт. Помогло, что ей оказал помощь пассажир-медик прямо на борту. Поэтому лечение прошло быстро, она в порядке, - заявил источник.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Волгоградской области рассказали редакции, что состояние стюардессы удалось быстро нормализовать.

- 21 августа сотрудницу авиакомпании увезли из аэропорта в городскую клиническую больницу скорой медпомощи №25. Она лежала в стационаре. Ее обследовали, состояние пришло в норму. Пока мы с вами разговариваем, скорее всего, она уже на пути домой, - отметили в комздраве.

В «Уральских авиалиниях» пообещали, что карьера Анастасии после этого происшествия не закончена.

- В Волгограде она прошла полное обследование. Сегодня, 22 августа, ее состояние оценивается как стабильное. Врачи действительно готовят ее к выписке. Вечером она улетит домой в Москву. От имени авиакомпании выражаем огромную признательность врачу-терапевту и лично Роману Курынину за отзывчивость, высокий профессионализм и за спасение жизни нашей сотрудницы! Дальше Анастасия пройдет медосмотр и снова приступит к своей работе.

Добавим, что сама Анастасия пока не готова давать комментарии о пережитом стрессовом полете.

Мнение эксперта

Врач-терапевт и экс-врач сборной по прыжкам на лыжах с трамплина Андрей Звонков

- Если инсульта не было, но мы знаем, что на борту ее пришлось откачивать в течение нескольких минут, то, вероятно, произошла фибрилляция сердца. Сердечный ритм нарушился в результате либо патологии, либо из-за следующих условий: пониженное давление на высоте, накопившаяся усталость, нарушение свертываемости крови. При этом вполне нормально, что ее быстро выписали, если обследование прошло успешно. Вот только летать она, вероятно, уже не будет, начальство запретит.

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