«Трое погибли и трое пострадали»: Грузовик Росгвардии с военными попал в массовое ДТП на КАД

Грузовик Росгвардии с военными попал в массовое ДТП на КАД. Фото: t.me/spb_dtp78

Смертельное и массовое ДТП произошло 22 августа на 84-м километре внутреннего кольца КАД. Напомним, изначально в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» spb.kp.ru рассказали, что в столкновении пострадали три человека, а два погибли. Но позже выяснилось, что жесткая авария унесла еще больше жизней: скончались от полученных травм сразу три военных. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск Росгвардии.

В ДТП погибли трое военных. Фото: t.me/spb_dtp78

– Из-за случившегося проводится проверка и устанавливаются обстоятельства аварии между грузовиком ведомства и двумя легковыми автомобилями, – уточнили в пресс-службе силовой структуры.

Кадры снятые очевидцами на месте происшествия мало походят на привычную будничную картину: по дороге лежат разбросанные ударом тела, поврежденные части тела пострадавших резко выделяются на роликах темно-красными пятнами крови, а вокруг машин суетятся свидетели. Как уточнили в пресс-службе ведомства, трем раненым оперативно оказали доврачебную помощь на месте происшествия. К ним также быстро подоспела карета скорой помощи и фельдшеры, которые доставили их в больницы Северной столицы. Кроме того, семьям военных, погибших в ДТП, окажут всю необходимую помощь.

Росгвардия поможет семьям трех погибших военнослужащих в жестком ДТП на КАД. Фото: t.me/spb_dtp78

Развернутый от удара и опрокинувшийся большегруз занял большую часть дороги, поэтому объезжать место ДТП приходилось по специальной, безопасной полосе движения. На место происшествия также прибыли инспекторы ГИБДД. Что спровоцировало дорожную аварию, пока что неизвестно. Все причины и обстоятельства масштабной трагедии только предстоит выяснить правоохранителям.