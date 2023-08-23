Четверо в реанимации: Пятеро детей тяжело отравились грибами в лагере в Ленобласти

Пять девочек попали в больницу с тяжелым отравлением грибами в детском лагере в Ленобласти.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пятеро детей отравились в лагере в селе Сомино Ленинградской области. По предварительным данным, компания подростков от 14 до 17 лет решила попробовать грибы, которые нашли во время прогулки. А позже почувствовали себя плохо. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе Ленобласти.
Состояние четверых детей оценивается как тяжелое. Их поместили в реанимацию Пикалевской городской больницы. Девочек собираются перевести в токсикологический центр Петербурга. Пятая пострадавшая была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии. Медики осмотрели ее и отпустили домой.
- Ситуация в Бокситогорском районе, где пятеро подростков отравились грибами, находится под контролем Комитета по здравоохранению Ленинградской области, - добавили в пресс-службе.
Почти все девочки жительницы Ленобласти, а одна из них приехала в лагерь с Урала. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.
Пятеро детей отравились в лагере в селе Сомино Ленинградской области