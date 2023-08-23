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Происшествия23 августа 2023 7:37

Четверо в реанимации: Пятеро детей тяжело отравились грибами в лагере в Ленобласти

Пятеро детей тяжело отравились грибами в лагере в Ленобласти
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Пять девочек попали в больницу с тяжелым отравлением грибами в детском лагере в Ленобласти.

Пять девочек попали в больницу с тяжелым отравлением грибами в детском лагере в Ленобласти.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пятеро детей отравились в лагере в селе Сомино Ленинградской области. По предварительным данным, компания подростков от 14 до 17 лет решила попробовать грибы, которые нашли во время прогулки. А позже почувствовали себя плохо. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе Ленобласти.

Состояние четверых детей оценивается как тяжелое. Их поместили в реанимацию Пикалевской городской больницы. Девочек собираются перевести в токсикологический центр Петербурга. Пятая пострадавшая была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии. Медики осмотрели ее и отпустили домой.

- Ситуация в Бокситогорском районе, где пятеро подростков отравились грибами, находится под контролем Комитета по здравоохранению Ленинградской области, - добавили в пресс-службе.

Почти все девочки жительницы Ленобласти, а одна из них приехала в лагерь с Урала. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Пятеро детей отравились в лагере в селе Сомино Ленинградской области

ЧППроисшествия: ЧП