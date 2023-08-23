РПЦ попросила передать ей Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской Лавры

Смольный согласился передать РПЦ Благовещенскую усыпальницу Александро-Невской Лавры. Фото: Артем КИЛЬКИН

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к Смольному с просьбой передать РПЦ Благовещенскую усыпальницу в Александро-Невской Лавре. Речь идет о нижнем храме, расположенном на набережной реки Монастырки, 1Д. Об этом свидетельствует распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга. В Смольном уже рассмотрели обращение. Согласно документу, помещение площадью почти в 474 квадратных метров передадут в безвозмездное пользование на 100 лет.

- Передать в безвозмездное пользование РПЦ для использования в соответствии с целями деятельности религиозной организации, определенными ее уставом, на срок 100 лет, - говорится в распоряжении.

Обязанность по заключению договора возложили на «Имущество Санкт-Петербурга». При этом РПЦ должна обеспечить сохранность исторического объекта.

Отметим, что в усыпальнице похоронены представители династии Романовых, в том числе сын и сестра Петра I, влиятельные государственные деятели и полководцы, среди которых Александр Суворов.