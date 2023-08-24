«Давно сидит дома и ничего не делает»: Пропавший в Петербурге рокер и экс-гитарист «Алисы» Андрей Шаталин был в депрессии

Завершены поиски сооснователя рок-группы «Алиса» Андрея Шаталина в Петербурге. Фото: «ЛизаАлерт»

Два дня назад в Петербурге без вести пропал сооснователь легендарной группы «Алиса» Андрей Шаталин. Как сообщали ранее волонтеры «ЛизыАлерт», музыкант под псевдонимом «Шатл» ушел из дома в Северной столице 22 августа и не вернулся. И сегодня вечером, 24 августа, источник spb.kp.ru сообщил, что легенду русского рока все-таки нашли.

– Нашли неподалеку от дома, не ушел далеко. Пока что о его состоянии трудно что-то говорить, – уточнил источник в беседе с корреспондентом spb.kp.ru.

Он также добавил, что ранее у звезды диагностировали депрессию. Из-за этого музыкант давно не работал, занимался исключительно воспитанием своих дочек: близняшек десяти лет. По предположению источника spb.kp.ru, у мужчины могло случиться помутнение. А вот наличие алкоголя в этой истории очень сомнительно.

Поиски сооснователя легендарной «Алисы» развивались стремительно. Во второй половине дня по социальным сетям начала разлетаться ориентировка на мужчину. В публикации волонтеры петербургского поисково-спасательного отряда указали рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, зеленый цвет глаз. Как сообщили близкие Шаталина, в день исчезновения он был в черную кожанку, темно-синюю футболку, черные брюки, такого же цвета ботинки и темно-зеленую кепку. Примерно через два часа после появления публикации, активисты «ЛизыАлерт» уже начали обрабатывать собранную информацию.

– Пожалуйста, воздержитесь от молитв и гипотез, – попросили добровольцы поисково-спасательного отряда, участвовавшие в поисках исполнителя.

Несмотря на многочисленные тревоги и переживания фанатов, история завершилась более чем благополучно.