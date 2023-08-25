Коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Интерес к коронавирусу со стороны общественности существенно снизился. Несмотря на это, в городе на Неве про него все-таки не забыли. Так, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал еще одно постановление о продлении ограничений. В этот раз они сохранятся до 31 декабря. Соответствующий документ уже появился на сайте администрации Петербурга.

– Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора города Олега Эргашева, – говорится в подписанном главой Северной столицы положении.

Напомним, что в перечень мер, необходимых для сохранения стабильной эпидемиологической обстановки, входят: особый режим для городских служб с обеззараживанием и дезинфекцией поверхностей, ограничения при посещении общественных мест и организации труда. По-прежнему нельзя курить кальяны в общественных местах и на фудкортах, а также проводить публичные мероприятия без согласования. Постановление уже вступило в силу.

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