«Погружались без гида на глубину более 100 метров»: Пропавшую во время дайвинга мать четверых детей из Петербурга третий день ищут в Хургаде

Многодетная мать из Петербурга пропала в Хургаде после погружения в воду. Фото: СОЦСЕТИ

Отдых многодетной семьи из Петербурга в Хургаде закончился кошмаром. Юрий и Кристина вместе с двумя десятками профессиональных дайверов купили себе круиз по окрестностям живописного курортного города. Пара планировала ежедневно изучать воды Красного моря. Сами они уже не просто дайверы, а технодайверы – элитные сертифицированные ныряльщики, которым разрешено погружаться на глубину более 100 метров.

Вот и в этот раз супруги решили покорить очередной рубеж. В субботу, 26 августа они надели акваланги и нырнули в море. Но из девяти человек на корабль выплыли только восемь. По предварительной информации, которую spb.kp.ru сообщили местные дайверы, Юрий погрузился на 110 метров, а его жена попыталась забраться еще глубже. Но в итоге так и не выбралась из воды.

- Кристина и Юрий погружались с баллонами «на воздухе». Были без гидов. Ныряли не на специальной смеси тримикс (состоящей из кислорода, азота и гелия – Прим.ред.). В какой-то момент парциальное давление воздуха было нарушено. Кристина потеряла сознание. Поэтому так все произошло, - объяснил редакции один из египетских дайверов, общающийся с родственниками петербурженки.

Кристина и Юрий несколько лет занимались дайвингом. Они всегда плавали в паре, страховали друг друга. Фото: СОЦСЕТИ

После этого острова на юге Хургады начали прочесывать спасатели с катерами и водолазами. Но вот уже третий день Кристину так и не могут найти.

- Кристину не нашли на дне. Ее унесло течение унесло. Подключили военных, вертолеты, ищут на островах и рифах, три борта курсирует. Новостей пока больше нет. Три дня без воды, конечно, можно прожить. Есть шанс, что ее найдут на рифе, - заключает дайвер.

К слову, Кристина и Юрий были партнерами по дайвингу – то есть, всегда ныряли вместе и следили за безопасностью друг друга, в том числе смотрели за самочувствием и остатком дыхательной смеси.

- Но в этот раз Юрию стало плохо на глубине. Он потерял сознание. Очнулся, а жены рядом уже не было, - поделился с spb.kp.ru местный дайвер. – Как профессионал, могу сказать, что парциальное давление обычного баллона с воздухом рассчитано на глубину до 40 метров. Так что потерять сознание, если спуститься глубже, - обычное дело. Но вместе с этим скажу, что многие мои знакомые все равно ходят на воздухе и до 100 метров, справляясь с нагрузкой.

За лето семья посетила Турцию и Египет. После Хургады они должны были вернуться в Петербург. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что Министерство спорта и туризма Египта проводит проверку по факту происшествия. Тем временем родные Кристины закрылись от комментариев для СМИ и продолжают верить в лучшее. О том, где находятся дети супружеской пары, пока ничего неизвестно.

Официально

Ассоциации морских спасателей в Хургаде (по информации издания Almasryalyoum)

- В последний день поездки российская туристка отправилась в район за островами. Она входила в команду из 27 профессиональных дайверов и погружалась вместе с мужем на большую глубину. Предварительное расследование показало, что женщина превысила международный порог разрешенной глубины погружения в Хургаде – больше 110 метров.

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