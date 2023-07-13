«За этот месяц мы мысленно ее похоронили»: Во Вьетнаме пропала россиянка, родившая ребенка от студента-иностранца

Петербурженка загадочно пропала во Вьетнаме после родов и ссор с молодым женихом. Фото: предоставлено "КП"

Целый месяц во Вьетнаме ищут бесследно пропавшую петербурженку Евгению Близнюк. 43-летняя женщина три года назад кардинально изменила свою жизнь и уехала путешествовать за рубеж. Она влюбилась в 22-летнего студента из города Хайфон, родила ему дочь. Но семейная идиллия быстро сошла на нет – россиянка заподозрила мужа в употребления наркотиков, начались бесконечные ссоры. А 12 июня Евгения таинственно исчезла. Ее телефон не отвечает, а страница в зарубежных соцсетях внезапно оказалась удалена.

«Он такой мужественный»

Евгения уехала из Петербурга после болезненного развода с мужем, с которым прожила 10 лет. От первого брака у нее осталась взрослая дочь Татьяна. По словам близких, путешествия были единственным лекарством для женщины. Во Вьетнаме она застряла из-за коронавируса, но быстро сдружилась с русской диаспорой, устроилась учительницей английского языка в детский центр и влюбилась в своего юного помощника по имени Транг.

Евгения очень полюбила Вьетнам и считала его тихой и спокойной страной. Фото: СОЦСЕТИ

- Ну что я могла сказать на это? - вздыхает мать Евгении Ганна Юрченкова в разговоре с spb.kp.ru. – Говорила ей, что она станет еще одной Аллой Пугачевой, если на молоденького глаз положит. Она отвечала: «Он такой красивый, мужественный». В общем, стали жить-поживать. И вдруг она случайно забеременела. В старом браке у нее не получалось забеременеть во второй раз, а тут сходу удалось. Я была в шоке от того, что она будет рожать. Но Женя чувствовала себя хорошо и работала до последних дней до родов.

У пары родилась дочка, ее назвали Мариной. Как рассказывает мать Евгении, после этого молодого отца уволили с работы. Он занимался домашним хозяйством, а любимая содержала его и работала, параллельно уходом за дочкой. Но дальше женщина стала замечать, что ее жених возвращается домой в неадекватном состоянии под наркотиками и спит полдня.

Первые месяц после родов семья жила счастливо. И молодой вьетнамский жених не буянил. Фото: предоставлено "КП"

- Она перестала давать ему деньги, а потом заметила, что он подворовывает у нее. Им отказали в регистрации брака, а потом и регистрации ребенка на ее имя. Накопилось много бытовых проблем. А за два дня до пропажи она позвонила мне очень грустная, будто бы убитая горем, но так и не созналась, в чем дело, - волнуется мама Евгении.

Или убили, или ушла в храм

12 июня петебурженка должна была ехать из Хайфона в Ханой, чтобы встретиться с группой других русских туристов и отправиться на границу с Лаосом, где они планировали продлить визу. Но соотечественники так и не увидели ее. Жених заявляет, что сам ничего не понимает.

Евгения работала после родов, потому что ее жениха уволили из детского центра. Фото: предоставлено "КП"

- Он сказал, что 12 июня в 11 часов утра они поругались, и она уехала. Но подтверждения его словам нет, - поделилась с spb.kp.ru первая дочь Евгении Татьяна Юрченкова. – Камеры на доме в этот момент не работали, потому что там якобы отключали свет.

Уже спустя пару дней после пропажи Евгении ее близким стало особенно тревожно за нее, потому что они увидели ее последние слова, написанные подруге.

- Поймала с поличным его на этой фигне (наркотических веществах. – Прим.ред.). А я-то думаю, чего ж он так спит, что никаких звонков не слышит, и я домой не могу попасть по 40 минут. А оно вот, что. Значит, крадет у меня деньги. Он не признается, будет врать и изворачиваться. Я слишком хорошо его знаю, - написала Евгения подруге перед исчезновением.

Мать женщины и ее внучка не доверяют Трангу и его семье – их показания часто путаются.

- Сначала Транг говорил, что обращался в полицию. Но наши волонтеры выяснили у полицейских, что он даже не заходил к ним. А потом оказалось, что его мама зарегистрировала Марину на себя, как собственную дочь. Как это? Почему? Ужас, - гадает Ганна Юрченкова. – Даже не знаю, что происходит на самом деле. У них там во Вьетнаме же на каждом шагу жертвенники стоят. Они верят в загробную жизнь. Я уже не раз думала, что Транг ее убил, расчленил, сжег. Жуткие картины в голове! Либо Женя ушла жить в буддистский храм. Ей нравится эта религия, но не могла же она бросить ребенка.

Жених и его мать (на фото слева) заявляют, что не причастны к пропаже россиянки. Фото: предоставлено "КП"

Месяц поисков и единственная зацепка

Семья Евгении обратилась за помощью в консульство РФ во Вьетнаме, Интерпол, полицию. Женщину помогают искать российские волонтеры. Неожиданно 23 июня один из местных жителей заявил, что видел похожую рыжеволосую, шедшую в по обочине в ливень на дороге из Хайфона. Но больше зацепок нет.

- Она призналась, что у нее проблемы с ее парнем. Будто бы даже подралась с ним. Но мы толком не говорили. Судя по ориентировкам, я на 80 процентов уверен, что это была именно Евгения. Женщина была очень грустной. Она добавила, что ее отель в 10 минутах ходьбы. Похоже, она не потерялась, - написал поисковикам один из вьетнамцев.

Но родные и друзья Евгении считают эти слова вбросом от семьи вьетнамского жениха петербурженки. Дочь женщины, похоже, больше не надеется на чудо.

- Мысленно я уже похоронила маму. Сразу с ней попрощалась. Но не могу просто ждать и оставить все так, как есть. Я хочу узнать правду, - говорит девушка.

Пока точно известно только одно - из Вьетнама Евгения не выезжала, как заверили российское консульство в местной полиции. Spb.kp.ru будет следить за развитием событий.

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