Свободу стадиону! «Газпром Арену» начали освобождать от километровых заборов

Большую часть ограждений уберут в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болельщики «Зенита» готовятся ликовать – стадион «Газпром Арена», на который они приходят смотреть матчи любимой команды, наконец начали освобождать от заборов. Змея ограждений длиной в 5,5 км окружает стадион со времен Чемпионата мира по футболу 2018 года – ее поставили ради разграничения пешеходных потоков. Все эти годы «змея» вынуждала гостей Крестовского острова делать крупный крюк при спуске с Яхтенного моста к западному краю самого острова. Обойти стадион было невозможно.

Теперь цепочка заборов начала разрываться. Как пояснили spb.kp.ru в комитете имущественных отношений (КИО), на балансе которого числился забор до недавнего времени, так город решил порадовать петербуржцев.

- Поступало довольно много обращений от граждан, которые приезжают на Крестовский остров и хотят свободнее гулять. Поэтому город и пошел навстречу гостям. Сейчас несколько государственных организаций, которым передан объект, действительно ведут демонтаж забора. Это позволит обеспечить свободный доступ к самому стадиону, - отметили в КИО.

На месте ограждений будут развивать общественное пространство. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пресс-службе компании АО «Зенит Арена» добавили, что ограждать периметр стадиона сейчас нет потребности – территории нужна свобода, чтобы меняться и перестраиваться.

- Между «Газпром Ареной» и набережной развивается общественное пространство «Флагшток», открываются парковки и проезды. Территория станет намного более доступной для горожан. Зимой у «Флагштока» откроется расширенный ледовый каток, его площадь увеличится почти в четыре раза. А в ближайшие годы каток займет площадь в 28 тысяч квадратных метров и станет самым большим в мире. Также в акватории «Зенит Арена» возведет комплекс из двух открытых подогреваемых бассейнов, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе компании.

Демонтаж ограждений, заметил гендиректор компании Игорь Краснов, поможет формированию новой комфортной среды. В будущем здесь можно будет проводить целый день, гуляя, занимаясь спортом и рассматривая отличные виды на Финский залив, флагштоки и «Лахта Центр».

Напомним, что большой и маленький бассейны под открытым небом собираются строить в 2025 году. Купальни для взрослых и детей будут работать круглогодично, благодаря подогреву воды. Рядом обустроят «пляжную зону» с шезлонгами, кафе, сауной, кабинками для переодевания и душевыми. Бассейны будут доступны для всех горожан.

Большую часть ограждений демонтируют до конца 2023 года, добавили в пресс-службе. Остаток уберут в течение следующего года.

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