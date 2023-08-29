«Грубый фальсификат»: В 8 из 10 упаковок сыра в магазинах Петербурга не нашли молочного жира

8 из 10 марок сыра из магазинов Петербурга оказались подделкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сыр является полезным продуктом, так как в нем содержится много белка, кальция и витаминов. Но вот только организм может получить полезные вещества, если этот продукт сделан из молока. А как показало исследование, найти настоящий сыр на прилавках магазинов Петербурга не так просто. В 8 из 10 проверенных марок не оказалось молочного жира. Об этом рассказали в петербургской общественной организации «Общественный контроль».

Покупатели нередко жалуются на качество сыра. Им не нравится «пластилиновая» консистенция, невыраженный вкус и запах. Поэтому организация ежегодно проводит исследования этого продукта. Проверяют в основном бюджетные сорта «Российский», «Эдам», «Голландский», «Тильзитер» и «Гауда». И результаты неутешительные. Если в 2020 году выявили только три образца с нарушениями, то в 2023 году только одна марка соответствовала всем обязательным требованиям.

- Еще один образец был сделан из молока, но имел незначительные отклонения от гостовских нормативов по массовой доле белка и содержанию пальмитиновой кислоты в жировой фазе. А восемь образцов оказались грубыми фальсификатами: их жирнокислотный состав не соответствовал требованиям ГОСТ, то есть в их составе молочный жир просто отсутствовал, - говорится в исследовании.

Большинство проверенных сыров не содержат молочный жир. Фото: «Общественный контроль»

Фальсификатом признали сыры торговой марки «Моя цена», а именно «Российский» от «Барнаульского молочного комбината» и «Бугульминского молочного комбината», а также «Голландский» от последнего производителя. Во всех трех образцах отсутствовал молочный жир. Также суррогатом является сыр торговой марки «Первым делом».

Кроме того, подделкой оказались сыры «Алтайский» и «Сливочный» от «Брасовских сыров», «Тильзитер» от «Сыродельного концерна Алексеевский» и «Топленое молоко» от «Бест Чеместри». При этом последняя организация базируется в Петербурге и, согласно данным налоговой службы, вообще не имеет отношения к сыроварению. Основным видом ее деятельности указана «торговля оптовая неспециализированная». Помимо того, что эти сыры не содержат молочного жира, так еще и на этикетках отсутствовали сведения о дате изготовления и сроках годности продукта.

А вот сыр «Фермерский» торговой марки «Белебеевский» хоть и не признали фальсификатом, но в нем выявили добавки иного жира немолочного происхождения. И только «Костромской» от «Юговского комбината молочных продуктов», согласно экспертизе, полностью соответствует всем требованиям.