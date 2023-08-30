«Муж будет искать ее в одиночку»: Власти Хургады завершили поиски матери четверых детей из Петербурга, пропавшей во время дайвинга

Спасатели прекратили поиски пропавшей в Хургаде матери четверых детей из Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

В Хургаде прекратили поиски матери четверых детей из Петербурга, пропавшей во время глубоководного погружения с аквалангом. Об этом spb.kp.ru рассказали местные инструкторы по дайвингу, участвовавшие в масштабной операции. Напомним, пропавшая Кристина – опытный технодайвер. Вместе с мужем Юрием она совершила множество парных погружений на глубину около сотни метров. В конце августа супруги в компании коллег-профессионалов ушли в 10-дневный тур по водам Хургады. Но в последний день отпуска, 26 августа, паре стало плохо на глубине у живописного острова Гифтун недалеко от города.

- Юрий погрузился на 110 метров и потерял сознание. Когда очнулся, Кристины уже не было рядом. Они ныряли «на воздухе» (с баллонами со сжатым воздухом. – Прим.ред.), а не на кислородно-азотно-гелиевой смеси, только она подходит для таких глубин, - ранее рассказывал источник spb.kp.ru.

Кристина и Юрий всегда ныряли вместе, они были сертифицированными дайверами. Фото: СОЦСЕТИ

Дайверы верили, что есть шанс найти женщину на рифе, где она в теории могла зацепиться и ждать помощи. К поискам подключились военные и спасатели на лодках и вертолетах. Кристину искал даже чемпион мира по дайвингу Ахмед Габр, нырнувший на 135 метров во впадину, куда погружалась семейная пара. Но все безрезультатно.

- Во вторник, 29 августа, поиски официально закончились, - сообщил редакции осведомленный дайвер. – Муж Кристины Юрий еще пару дней будет искать ее самостоятельно, на «ботах». А так, к сожалению, все – на девочке поставили крест, шансов нет. Без пресной воды ей долго не протянуть. Ее дети сейчас в России. Не в курсе, знают ли они о трагедии.

Отпуск семейной пары обернулся кошмаром. У Кристины осталось четверо сыновей. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что ранее власти Хургады заявляли о том, что супруги нарушили международный стандарт дайвинга, погрузившись ниже 90 метров.

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