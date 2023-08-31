Дети в Петербурге стали чаще заражаться вшами

В Петербурге дети стали чаще заражаться педикулезом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Педикулез или вшивость является самым распространенным в мире заболеванием. Однако в России в последнее десятилетие наблюдается тенденция к снижению заражения вшами. Этот тренд заметен и в Петербурге. Если за январь-июль 2022 года зафиксировали 1,3 тысячи случаев, то за такой же период 2023 года всего чуть больше тысячи. Но статистика показывает, что дети в Северной столице стали чаще заражаться педикулезом. В этом году вшей нашли у 497 ребят, когда как годом ранее - у 378. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве отметили, что уровень заболеваемости в стране не зависит от ее экономического развития. Кроме того, вопреки распространенному мнению, подвержены педикулезу не только лица без определенного места жительства, а вообще все. Вши могут жить на голове, теле и в интимной зоне. А заразиться ими можно при тесном контакте с больным. Поэтому подцепить вшей достаточно легко в садиках или переполненном транспорте.

- Опасность педикулеза связана еще с тем, что вши очень быстро размножаются. Рост их численности и количества укусов могут стать причиной гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции, аллергических реакций, - отметили в Роспотребнадзоре.

Чтобы снизить риски заражения специалисты рекомендуют избегать контактов с больными педикулезом. Также важно соблюдать правила личной гигиены, а именно ежедневно расчесывать волосы и не давать свою расческу другим людям. Кроме того, нельзя разрешать чужим людям пользоваться личными полотенцами, шапками, наушниками, заколками и резинками для волос. Еще в ведомстве советуют принимать душ каждый день и регулярно менять нательное и постельное белье.