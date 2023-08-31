Взносы на капремонт для петербуржцев могут вырасти на четыре процента

Похоже, взносы на капремонт в Петербурге снова вырастут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прошли нулевые чтения по проекту бюджета на 2024-2026 год. В ходе собрания власти Петербурга затронули тему индексации взносов на капитальный ремонт. Глава жилищного комитета Олег Зотов в процессе обсуждения высказался на эту тему. Депутат пояснил, что рост цен возможен, но утверждать о нем еще рано.

- Вопрос индексации с учетом роста цен на 4% обсуждается, окончательного решения еще нет. Но не индексировать цены хотя бы до уровня потребительских мы не можем, - уточнили spb.kp.ru в пресс-службе Олега Зотова.

Как считает Олег Зотов, с экономической точки зрения обоснованным решением было бы повысить цены до 38 рублей, то есть в четыре раза. В теории взносы на капремонт могут вырасти на четыре процента с 2024 года. Но это не значит, что так и будет, по словам главы жилищного комитета, ситуация на рынке пока не та. Если Смольный и соберет такую сумму, потрать ее не получиться из-за нехватки подрядчиков на рынке.

Последний раз Смольный повышал цены на капитальный ремонт в начале 2023 года, после двухлетнего перерыва от индексации взноса. Тогда цены повысились на один рубль за квадратный метр. Взнос за капремонт составил от 11,9 до 12,99 рубля в зависимости от типа постройки.