Трассу М-7 над Удельным парком Петербурга не начнут строить в ближайшие три года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Магистраль М-7, идущую через Удельный парк, не начнут строить и проектировать в Петербурге в ближайшие три года. Об этом на «нулевых чтениях» Заксобрания по бюджету грядущего, 2024 года заявил глава комитета по инвестициям Иван Складчиков, отвечая на вопрос депутата городского парламента Бориса Вишневского.

– Соглашение о грядущем строительстве трассы губернатор Беглов и представители ВТБ подписали еще на ПМЭФ-2023. Но то, что сегодня мы наблюдаем, говорит лишь об отсутствии каких-либо обязательств от этого документа. Значит, у нас все еще есть возможность спасти Удельный парк, – написал в своем телеграм-канале глава фракции «Яблока» Борис Вишневский.

Напомним, обсуждение строительства седьмой магистрали длится уже несколько лет. Будущая трасса должна соединить Арсенальную набережную с Выборгским шоссе. Градозащитникам даже удалось добиться изменения генплана в 2020 году, чтобы сберечь зеленые насаждения. Но сегодня споры идут на новый виток, а уступать, кажется, никто не готов.

– Пока что не существует никаких расчетов транспортных потоков при появлении М7. Единственный аргумент в пользу ее необходимости – существование в генеральном плане города с 50-х годов прошлого века, – поделился с читателями своего канала руководитель «Яблока».