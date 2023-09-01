В Канаде жестоко убили россиянку: Мать 8-летней девочки изрезал и бросил умирать иранец

Иранец убил возлюбленную петербурженку в Канаде. Фото: СОЦСЕТИ

Очередная россиянка стала жертвой жестокого убийства за границей. 25 августа в городе Ричмонд-Хилл в Канаде в одном из домов нашли тело 43-летней петербурженки Марины, матери восьмилетней девочки и медработницы местной клиники. Под подозрение попал ее бойфренд – 35-летний иранец Даниил, с которым женщина встречалась последние три-четыре года. Его задержали, но мотив неясен. Spb.kp.ru поговорила с матерью россиянки, актрисой одного из театров Петербурга Надеждой Георгиевой, которая вылетела в Канаду для похорон дочери.

Незадолго до убийства иранец и россиянка чуть не расстались. Марина пыталась порвать с ним. Фото: СОЦСЕТИ

«Время покажет, нужен ли он мне»

По словам матери, Марина уехала за океан во время учебы на экономиста, влюбившись в канадца. Там закончила медицинский вуз, подрабатывала моделью, аниматором, занималась спортом и путешествовала. Первый брак девушки распался, она вышла замуж во второй раз за еврея-предпринимателя и родила от него дочь. Но и с ним женщина долго не прожила. В 2019 году она встретила иранца Даниила, подрабатывавшего барменом в ресторане у родственников. Экс-петербурженка влюбилась по уши в галантного и мускулистого мужчину.

- Мариша вообще ничего про него не рассказывала, - признается Надежда Георгиева. – Знаю, что он редко бывал дома. Много работал. Они проводили вместе семейные праздники. Дочка Марины его полюбила. Я не лезла в их жизнь. Лишь однажды, когда увидела в первый раз его на фотографии, то спросила: «Мариш, ты уверена, что тебе нужен такой человек?». Она засмеялась и ответила: «Время покажет, мам». Вот и показало…

Марина часто выкладывала в соцсетях успехи своей дочки. Малышка растет полиглотом и умна не по годам. Фото: СОЦСЕТИ

Однако своим подругам Марина рассказывала куда больше. Сейчас они судорожно вспоминают все ее последние жалобы на бойфренда и делятся ими с полицией и матерью убитой женщины.

- Подругам Марины сразу не понравилось, что он им постоянно врал. Никогда не называл свое настоящее имя, вел себя скрытно, - говорит мама Марины. – Кроме этого, по словам подружек, иранца ловили на употреблении наркотиков. Марина выгнала его из дома, хотела с ним расстаться. Но он никак не отставал. Напросился поехать на Кубу на отдых с ней и дочкой. Вроде бы на фотографиях все счастливые, все нормально. 23 августа вернулись из Кубы, а 25-го числа он ее убил.

«Дочь не верит в смерть мамы»

Точные обстоятельства убийства Марины не сообщают ни канадские СМИ, ни сами полицейские, которые рассказали ее матери о трагедии.

- Мне позвонил русскоговорящий детектив, но отказался говорить по телефону о деталях убийства. Пригласил приехать. Вроде как Даниил пытался поранить и себя, выдав все за самооборону. Но его все равно задержали, у него травмы легкой степени. Сейчас дом оцеплен, идет расследование, - поделилась с spb.kp.ru мать убитой россиянки.

Марина эффектно выглядела в свои 43 года и собирала море комплиментов от мужчин в Сети. Фото: СОЦСЕТИ

К счастью, восьмилетней дочери Марины не было дома в момент трагедии.

- После возвращения с Кубы Марина отдала дочку отцу. Сейчас она с ним, все в порядке. Я не беспокоюсь за нее, он надежный и адекватный мужчина. Мне сказали, что ей сообщили о смерти мамы, но она до сих пор не верит. Слава богу, ее не было в доме в момент убийства. Буду ли я забирать внучку в Россию? Нет, зачем? Я не хочу лишать еще и отца, - считает Надежда.

Дочь Марины приняла иранца почти как родного. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что spb.kp.ru проследит за ходом расследования дела. Мать Марины прилетит в Канаду в период со 2 по 3 сентября. Известно, что иранцу предъявили обвинение в убийстве второй степени. В ответ он попросил освободить его под залог.

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