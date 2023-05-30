Расчлененное тело собирали по всему городу: В Германии поставили неожиданную точку в деле о жестоком убийстве матери из России

Суды по делу об убийстве Кати Бауманн шли больше года ФОТО: соцсети

Дело 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн вошло в историю немецкого правосудия (так об этом заявляют ведущие местные СМИ – прим. Ред.). За ним пристально следила вся страна, а каждое судебное заседание превращалось в спектакль с несколькими актами, признаниями в любви и преступлениях, слезными многочасовыми речами. 27 мая резонансное дело закончилось пожизненным сроком для мужа Кати.

История эта началась с чемодана. Им же она и закончилась, когда на берегу местной реки Везер в нем нашли расчлененное тело россиянки. «Комсомолка» разбиралась в жуткой детективной истории, показывающей, что от любви до смерти иногда действительно лишь один шаг.

АКТ 1. РУССКАЯ ПРИНЦЕСА

- Моя сестра – самая красивая девушка в отеле! За небольшой подарок могу вас познакомить, - хвастался незнакомцу маленький мальчик в Турции, когда тот помог ему достать упавшую в воду удочку.

Незнакомцем оказался Вальтер Бауманн – то ли немец, то ли русский, то ли казах, живший в Германии. Так в 2009 году он познакомился со своей будущей супругой Екатериной Болговой. Девушка действительно оказалась красива. Настолько, что друзья Вальтера в этот курортный роман поначалу даже не поверили.

В начале отношений свою русскую красавицу Вальтер был готов носить на руках ФОТО: соцсети

- Он рассказывал, какая она чудесная, какая красивая, как они часами разговаривают по телефону, пишут друг другу стихи. Потом он начал еще и ездить к ней в Петербург, тратил на это огромные деньги, - рассказал «КП» друг казахского немца Александр. - Думали, что выдумывает, с ним такое часто бывало. Ездит к бабушке в деревню, а сам нам сказки рассказывает.

Катя подходила ему по всем параметрам. Мужчина, находящийся в бесконечном поиске, ждал настоящую принцессу – чистую, невинную, просто идеал. Сам он в это время жил с родителями, одевался небрежно и бросал неугодных девушек по СМС.

Дальше все как в сказке! Спустя два года Катя переехала к нему в Германию – на побережье Северного моря в Бремерхафен. Для своей принцессы он устроил королевскую свадьбу: маяк, белая карета с лошадьми, роскошный ресторан. Только вместо замка – жизнь под одной крышей с родителями. Здесь-то сказка и начала трещать по швам…

АКТ 2. ИЗ ПРИНЦА В ЧУДОВИЩЕ

- Мама у Вальтера – очень суровая женщина. Всю жизнь проработала в морском институте, изучающем проблему глобального потепления. Только за сыном она бегала, как за маленьким мальчиком, когда тому было уже за 30 лет. Она звонила каждый час, - вспоминают друзья пары.

В истории убийства Кати женщина еще сыграет не последнюю роль. А пока немного про семейное гнездышко. В 2017 году молодожены, наконец, купили дом и съехали. В него-то к ним и прилетел аист – Катя родила Вальтеру красавицу-дочку.

После рождения ребенка муж превратился в тирана ФОТО: соцсети

- После появления ребенка Вальтер усилил контроль над женой. Он общался с ней свысока, запрещал сдавать на права, категорически - разговаривать с дочерью на немецком, потому что хотел, чтобы она знала только один язык - русский, - поделилась с «КП» близкая подруга Екатерины Юлия. - Все обострилось, и она ушла от него в фраунхаус – центр поддержки для жертв домашнего насилия.

Вместе с дочерью она сбегала туда дважды, хоть Вальтер и забирал у жены документы и даже запирал дома. Первый раз – осенью 2020 года (тогда она быстро вернулась к мужу). Второй – незадолго до своего исчезновения, в августе 2021 года. В этот раз женщина пряталась несколько месяцев, но снова вернулась.

- Они тогда уже разводились и жили по разным комнатам, - отмечает Юлия.

АКТ 3. РЕМОНТ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Чемодан без вещей, 15 тысяч евро из заначки мужа – вот и все, что забрала с собой из дома Катя, когда в очередной раз сбежала. Оставила телефон, ключи, вещи и, главное, 5-летнюю дочь. Такую версию полиции 6 февраля 2022 года поведал Вальтер, когда родители Кати уже второй день не могли до нее дозвониться и заставили писать заявление.

Когда Катя пропала, муж начал в доме масштабный ремонт ФОТО: соцсети

- О ее пропаже мы узнали очень странным образом. Я не могла до нее дозвониться несколько дней, как и до Вальтера. Потом он взял трубку и сказал, что не видел Катю с 5 февраля. Сказал еще, что на телефон она не отвечает, потому что на счету нет денег, а скинуть их он не может, - вспоминает мать Екатерины Светлана Болгова.

Позже телефон, на который безудержно пытались дозвониться родные, нашелся дома. В это же время волшебным образом пропали записи с домашних камер видеонаблюдения. Катя будто провалилась сквозь землю. Никаких следов и зацепок.

Весь город встал на уши и отправился на поиски. Прочесывали каждый метр города, расклеивали листовки, проверяли каждую из версий случившегося. А в это время сам Вальтер занялся ремонтом в доме…

- Покрасил полы в коридоре, сменил диван. В местном магазине видели, как он покупал огромное количество чистящих средств. Видимо, затевал генеральную уборку после убийства, - предполагает Александр.

В Германию петербурженка переехала ради любви и вскоре стала невестой ФОТО: соцсети

Во время поисков идея, что Вальтер причастен к исчезновению своей принцессы, все чаще появлялась в мыслях у родных и близких женщины. Только вот доказательств этому не было. Спустя четыре дня, 10 февраля, в семейное гнездышко нагрянули с обыском. Предсказуемо ничего не нашли.

АКТ 4. МАТЕРИНСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

Месяц поисков – ноль результатов. И тут вдруг самые страшные догадки подтвердились.

- Катю нашли. К сожалению, с нами ее больше нет, - сообщили близкие женщины.

Тело Кати 1 марта нашел случайный прохожий во время прогулки вдоль местной реки Везер. Точнее, нашел он не тело, а странный чемодан, который прибило к берегу. В нем оказалась расчлененная женщина.

Вальтера тут же арестовали и предъявили обвинения. Начались суды. Позже местные юристы скажут, что этот процесс войдет в историю. Все неспроста. Свою вину Вальтер отрицал до последнего, зато молчать не стала его мать. На одном из заседаний, 12 октябра, она расплакалась и неожиданно сделала признание: «Убила я, а не мой сын!».

Свою вину Вальтер так и не признал ФОТО: соцсети

Свое преступление она расписала в красках. Якобы хотела спасти сына от непутевой жены и подстроить самоубийство. Даже написала предсмертную записку от имени Кати, где та признавалась, что умирает от любви. От любви не к мужу, а к российскому летчику. Та-дам! Дальше она якобы невестку задушила и отправилась расчленять. Есть в этом рассказе несостыковки. В момент смерти красавицы в доме самой женщины не было.

- Шагомер на телефоне свекрови показал, что ночью, примерно в 40 минут первого, она прошла 200 метров. Проходящего в это время человека зафиксировали и соседские камеры у дома Кати. Активность в это время показал и телефон свекра, который отвез ее к сыну, хотя сам говорил, что спал в это время, - объясняет мать убитой.

Экспертиза показала, что в это время Катя была уже мертва. Смерть наступила от удушья около десяти часов вечера. В этот момент женщина находилась под действием транквилизаторов, которые муж заранее купил и подмешал в сваренный дома глинтвейн.

АКТ 5. РЕЗИНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ И ШОКЕР

Вещи куда интересней показателей шагомера полиция нашла в телефоне самого Вальтера. Незадолго до трагедии он искал в Интернете следующее: «Как избежать наказания за убийство?», «Какая кислота растворяет мясо?», «Сколько литров кислоты нужно, чтобы наполнить ванную?». Похоже, именно таким первоначально был план, почему же тогда он ее все-таки расчленил?

- Катя не раз обращалась в полицию из-за домашнего насилия. В последний раз, когда ее попросили забрать заявление, дочь сказала им: «Я же из Петербурга. Мы вместе читали расследование про историка Соколова, расчленившего девушку. Во время ссоры Карл сказал, что тоже может отправить меня в реку», - вспоминает мать убитой в разговоре с «КП».

Так приличный с виду семьянин оказался подражателем профессора Соколова, расчленившего свою любовницу в Петербурге. Свой план Вальтер, казалось бы, продумал до мелочей. Напоив жену снотворным, он надел на нее резиновые перчатки, чтобы под ногтями Кати не осталось его генетического материала. После удушья он начал бить ее шокером, чтобы проверить, действительно ли женщина мертва - на ее теле остались следы от ударов током. Вероятно, уже после этого в доме появилась мать Вальтера, помогавшая не убивать, а избавляться от тела. Ведь во время своего признания в суде она для достоверности рассказала, где спрятана еще одна часть тела невестки.

Органы опеки хотят сменить фамилию ребенку, чтобы в будущем она не узнала о семейной драме ФОТО: соцсети

- В чемодане не хватало бедра. На суде свекровь рассказала, что они его отдельно упаковали - перемотали пленкой и сбросили вместе с утяжелителями, - делится Светлана Болгова.

В указанном женщиной месте и нашли бедро. Но признавшуюся в кровожадном убийстве женщину так и не арестовали. В день последнего заседания, 27 мая, она вышла из суда вся в слезах – сына приговорили к пожизненному лишению свободы.

- Он молчал все время, что шли суды, а на одном из последних заседаний зачитал речь на 30 листов. Его слушали часов 7. В своей речи Вальтер говорил, что очень любил Катю и свою дочь, что он ни в чем не виновен, - вздыхает мама убитой красавицы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самое жуткое в этой истории – это даже не подробности убийства. Страшно то, что все это предположительно происходила на глазах 5-летней дочери пары. Позже девочка рассказала опекуну, что видела, как «папа выбросил маму в мусорку», и показала на себе, в каких местах женщина была разрезана. Теперь малышке запрещают общаться с русской бабушкой и хотят передать ее в приемную немецкую семью, а вскоре и вовсе должны сменить фамилию, чтобы в будущем она не наткнулась на семейную историю. При этом парадоксально, что девочке разрешено видеться в тюрьме с отцом-убийцей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Подсыпал снотворное, задушил и позвал на помощь свою мать»: Родные расчлененной в Германии петербурженки рассказали, как муж-немец ее убивал

Немец, убивший русскую жену в Германии, мог расчленить ее по совету матери (подробнее)

«Не хотел отпускать ее в Россию»: Немца, расчленившего в Германии жену из Петербурга, приговорили к пожизненному сроку

Немца, расчленившего в Германии мать из Петербурга, приговорили к пожизненному лишению свободы (подробнее)