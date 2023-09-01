В первый класс – 16 раз: В школе № 142 на Парнасе прошла самая массовая линейка в городе

16 первых классов открылось в школе на севере Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это, конечно, выглядело минимум как детский рок-концерт или веселый флешмоб малышей с рюкзаками. На деле оказалась традиционная линейка, только вот присутствовало на ней почти полтысячи карапузов. Парнас, наши дни.

И целого алфавита мало! Поэтому у классов вместо букв - цифры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Конечно, это сверхсобытие»

- Разойдись, в сторону! Здесь сейчас артисты пойдут, - командуют организаторы и тяжелым взглядом сверлят непосед, первый раз пришедших в школу.

Протиснуться в толпе невозможно: то гладиолус упирается в бок, то чей-то бант щекотит соседу ухо. Повсюду раздается «Сережа, Алина, Ева, Никита, стой смирно, цветы помнешь!» Страсти накаляются, и площадка замолкает лишь с первым звонком – дети слышат его впервые.

Все едва уместились на линейке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Первый второй, все за мной! - собирает своих новых учеников классный руководитель Елена Губанова. Она в школе работает 31 год, но столько первых классов в одном учебном заведении не встречала.

А их 16. 16 первых классов! Чтобы не перебирать весь алфавит, классам вместо букв добавили цифры. Вот и получился 1 «А» - первым первым, 1 «Б» - первым вторым и так далее.

- Это, конечно, сверхсобытие, сверхрекорд, - продолжает педагог. - Но что поделать – район большой, школа тоже.

К августу школа набрала нужное количество педагогов, было непросто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учителя из соседних домов

Новая школа № 142 на улице Федора Абрамова в Выборгском районе 1 сентября еле-еле вместила всех желающих. Но по-другому никак - в бесконечно застраиваемом муравейнике официально живет 70 тысяч жителей, но по факту – 150, не меньше.

- У нас в районе теперь две новые школы, и мы очень боялись, что их не успеют открыть - тогда бы пришлось первые две четверти отвозить ребенка далеко от дома, - призналась мама одного из первоклашек Елена Ермакович. – Но, слава богу, все получилось. По прописке нас приняли без проблем.

На первом занятии многие ребята не переживали и не стеснялись, а сразу ринулись за знаниями. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Пока мы открыли только 1-7 классы, чтобы принять всех первоклассников, - поясняет директор 142-й школы Алексей Козлов. - Да, 16 первых классов, два из которых – коррекционные, – это много, но у нас отличный педагогический состав, мы справимся.

- Еще в мае мы думали, не наберем нужное количество педагогов, но к августу нам не хватало всего лишь одного учителя. И мы нашли! – добавляет заместитель директора по научно-методической работе Сергей Байзаков. – На Парнасе проживает очень много людей, процентов 70 наших учителей – из ближайших домов.

Школа просторная и современная. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати

16 первых классов – не значит 16 одиннадцатых. По соседству строится второй корпус школы на 555 учащихся. Сдача планируется в следующем году. Тогда учеников распределят по двум зданиям.

Вперед к знаниям! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Цены на школьные товары в Петербурге взлетели на треть. Когда лучше покупать форму и канцтовары

Школьные товары в Петербурге перед 1 сентября подорожали на 15-30 процентов (подробности)

2,3 тысячи первых классов открыли в 2023 году в школах Петербурга

Прием заявлений на зачисление детей прошел по плану (подробности)