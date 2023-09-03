Мощный пожар произошел на нефтебазе на Пискаревском проспекте Петербурга

Мощный пожар в ангаре с цистернами произошёл на Пискаревском проспекте Петербурга. Фото: скришот видео

Первые сентябрьские выходные добавили петербуржцам тревог. Напомним, вчера почти сотня спасателей тушила мощное возгорание на хладокомбинате в Металлострое. А сегодняшнее воскресное утро началось со вспыхнувшего в Красногвардейском районе ангара. Как сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы, огнем охвачена вся площадь нефтебазы в 800 квадратных метров.

– Очевидцы сообщили о вспыхнувшем ангаре с газовыми баллонами и цистернами с топливом в 11 часов утра. На место оперативно прибыли спасатели. Уже через 20 минут ранг возгорания повысили до второго номера, – уточнили в пресс-службе ведомства.

800 «квадратов» загорелись в ангаре с топливными цистернами на Пискаревском проспекте Петербурга. Фото: скриншот

Как рассказали свидетели происшествия, прежде, чем от ангара повалили густые и иссиня-черные клубы дыма, несколько раз шум города выходного дня разрезали громкие звуки от взорвавшихся баллонов. Но на видео, опубликованных очевидцами в социальных сетях, горожане удивительно спокойны и невозмутимы. Находясь не более, чем в полукилометре от стремительно тлеющего помещения, они даже не оглядываются на него. На момент публикации информации о пострадавших нет. На месте пожара сейчас работают 60 сотрудников МЧС и 12 пожарных машин.