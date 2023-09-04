24 часа вейксерфинга, преодоление 2240 ступеней и прыжок с «Лахта Центра»: Какие рекорды поставили петербуржцы в 2023 году

«Книга рекордов России» стала неотъемлемой частью культурного наследия страны и символом ее мощи и силы. Фото: «Книга рекордов России».

Однажды, в далеком 2012 году, в России была создана книга, которая стала настоящей легендои . Она называется «Книга рекордов России» и посвящена удивительным достижениям россиян. Каждыи год в нее добавлялись новые рекорды, которые поражали воображение и вызывали уважение к рекордсменам. Сегодня Книга рекордов России продолжает собирать в себе удивительные достижения. Она стала неотъемлемои частью культурного наследия страны и символом ее мощи и силы.

- В целом, рекорды имеют огромное значение для России, - отметил главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Кононенко. - Они помогают укреплять нашу позицию в мировом сообществе, а каждый новый рекорд - это не только достижение высоких результатов, но и новый вызов, который мы можем принять, а также, показать всему миру, что Россия - это страна, где люди готовы работать усердно и нацелены на достижение высоких результатов.

По словам главного редактора «Книги рекордов России» Станислава Кононенко, рекорды имеют огромное значение для России. Фото: «Книга рекордов России».

Рекордсменами книги не раз становились жители Северной столицы. Например, совсем недавно в Петербурге зафиксировали несколько новых удивительных достижений.

САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ВЕЙКСЕРФ-ЗАЕЗД В РОССИИ

21-22 июня 2023 года был зафиксирован самый продолжительный вейксерф-заезд в России, время которого составило 24 часа - «Самая длительная эстафета заездов на одной лодке (вейксерфинг) в России». Вейксерфинг - это экстремальный вид спорта, объединяющий в себе элементы серфинга и вейкбординга. Этот вид спорта требует от спортсменов высокой физической подготовки, сноровки и уверенности на воде. Но самое главное - это командный дух и сплоченность участников. В заезде приняли участие более 100 профессиональных спортсменов и любителей вейксерфирнга из 10 городов России. При этом, возраст участников колебался от 9 лет до 51 года!

21-22 июня 2023 года был зафиксирован самый продолжительный вейксерф-заезд в России, время которого составило 24 часа. Фото: «Книга рекордов России».

ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ С НАИБОЛЬШЕЙ ВЫСОТЫ

Россия - это страна возможностей! Именно в День России, 12 июня, при поддержке АО «Газпром-медиа холдинг», было зафиксировано еще два рекорда. Во-первых, это «Прыжок с парашютом с наибольшей высоты здания в России (рекорд России)». Этот невероятный подвиг произошел на самом высоком небоскребе Европы – «Лахта Центр», который стал ареной для смелого экстремала и блогера Сергея Бойцова. Новость облетела всю страну и освещалась «Комсомолкой».

В День России, 12 июня в «Лахта-Центре» был зафиксирован рекорд «Прыжок с парашютом с наибольшей высоты здания в России». Фото: «Книга рекордов России».

САМЫЙ МАССОВЫЙ ЗАБЕГ С ПРЕОДОЛЕНИЕМ САМОГО БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА СТУПЕНЕЙ

Еще одним знаменательным событием в этот день, также в «Лахта-Центре», стал Мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов России, как «Массовый забег по лестнице небоскреба с преодолением самого большого количества ступеней в мире». Мероприятие попало в афишу «КП» и вызвала большой интерес у петербуржцев.

Еще одним знаменательным событием 12 июня в «Лахта-Центре» стал мировой рекорд «Массовый забег по лестнице небоскреба с преодолением самого большого количества ступеней в мире». Фото: «Книга рекордов России».

Все эти примеры говорят, что в Петербурге не боятся бросать вызов и встречать новые высоты смело и с уверенностью. А если вы хотите узнать о самых невероятных достижениях россиян, то обязательно загляните в Книгу рекордов России. Она удивит вас и вдохновит на новые свершения!